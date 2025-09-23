1 Den Tag mit einem Glas Wein ausklingen lassen: Genussreisen in die Weinbauregionen sind auch mit dem Camper möglich. Foto: Shutterstock/Jacob Lund

Camping in der Weinbauregion Franken bietet Reisenden die Möglichkeit, Natur und Kultur auf besondere Weise zu verbinden. Gut ausgestattete Campingplätze liegen oft in unmittelbarer Nähe zu Weinbergen und historischen Ortschaften.

Beim Campingurlaub in Franken verbindet sich Naturerlebnis mit kulinarischem Genuss. Wer am Morgen zu einer Wanderung durch die Weinberge aufbricht und den Tag mit einer fränkischen Brotzeit und einem Glas Silvaner ausklingen lässt, entdeckt Camping von seiner genussvollsten Seite.

Die Rebfläche Frankens liegt fast ausschließlich im Tal zwischen Bamberg, Würzburg und Aschaffenburg und ist zu 83 Prozent mit Weißweinsorten bestockt. Die dominierende Weinsorte ist der Silvaner, gefolgt vom Müller-Thurgau, Bacchus und dem Riesling. Auch Weißburgunder und Scheurebe spielen hier eine Rolle. Das Markenzeichen der fränkischen Weine ist der sogenannte Bocksbeutel, eine bauchige Flasche.

Camping Katzenkopf in Franken

Wer in Franken campen möchte, kann auf dem Camping Katzenkopf einkehren. Der Campingplatz liegt in Sommerach direkt am Main. Besonders beliebt ist er aufgrund seiner Lage. Die familienfreundliche Ausstattung, der große Kinderspielplatz und die vielseitigen Freizeitmöglichkeiten machen ihn zu einem allseits beliebten Campingplatz in der Region. Weinliebhaber finden hier ideale Bedingungen für Wanderungen und Genuss-Touren.

Das Weingut am Stein, das vielfach für seine Silvaner und Burgunder aus den Steillagen rund um Würzburg ausgezeichnet wurde, gilt als architektonisches Vorzeigeprojekt in Franken. Das Weingut Sommerach ist der Sitz der traditionsreichen Winzergenossenschaft Winzer Sommerach und steht für herausragende Qualität und ein vielfältiges Sortiment typischer fränkischer Weißweine. Das Beste: Der Winzerkeller liegt keine Viertelstunde zu Fuß entfernt vom Campingplatz.

Ganze 4,5 Sterne haben über 1500 Camper bereits bei Google für den Camping Katzenkopf hinterlassen.

Adresse: Am See 7, 97334 Sommerach

Campingplatz Ankergrund in Volkach

Am Ufer der berühmten Mainschleife liegt der Campingplatz Ankergrund in Volkach. Er bietet Campern großzügige Stellplätze und direkten Zugang zum Mainufer. Die Umgebung des Platzes eignet sich ideal zum Radfahren, Wandern oder Entdecken der fränkischen Weinlandschaft.

In Volkach selbst finden Weinliebhaber das Weingut zur Schwane mit historischem Gutshof und eigener Vinothek. Hier werden Spitzenweine aus den Steillagen verbunden mit erstklassiger Gastronomie. Im Zentrum von Volkach sitzt das familiengeführte Weingut Clemens Fröhlich. Hier sollte man unbedingt den Silvaner probieren. Das Weingut Max Müller I. ist mehrfach prämiert und besonders renommiert für seine Silvaner und Rieslinge, die zu den besten der fränkischen Weinkultur gehören. Weinliebhaber sollten hier auf jeden Fall vorbeischauen und probieren.

Ganze 4,6 Sterne erhält der Campingplatz Ankergrund von knapp 1000 Rezensenten bei Google.

Adresse: Fahrer Str. 7, 97332 Volkach

Genussreise: Camping Paradies Franken

Der ruhig gelegene und ganzjährig geöffnete Familiencampingplatz in Simmershofen bietet Urlaubern naturnahe Erholung auf großen Komfort-Stellplätzen. Die Lage zwischen Würzburg und Rothenburg ob der Tauber macht den Platz zum idealen Ausgangspunkt für Genuss und Kultur.

In Iphofen finden Urlauber und Weinfreunde das Weingut Wirsching, das zu den bekanntesten Privatweingütern Frankens gehört. Besonders den Silvaner und den Riesling sollte man hier probieren. In Würzburg kombiniert das Weingut Juliusspital modernste Kellertechnik mit traditionsreicher Geschichte. Besonders bekannt ist das Weingut für seinen Silvaner und die großen Gewächse aus den Spitzenlagen.

Ganze 4,7 Sterne erhält das Camping Paradies Franken bei Google im Durchschnitt von über 500 Rezensenten.

Adresse: Walkershofen 40, 97215 Simmershofen, Germany