Stadtpalais kündigt neues Sommer-Event in Stuttgart an

1 „Stuttgart am Meer“ zog damals viele Menschen ans Stadtpalais (Archivbild). Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Nach „Stuttgart am Meer“ ist in diesem Jahr wieder eine besondere Sommer-Aktion am Stadtpalais geplant. Das ist bislang über „Camping am Nesenbach“ bekannt.















Viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter erinnern sich sehr gerne an die vergangenen Jahre zurück, als man die langen Abende im Sommer am Stadtpalais der baden-württembergischen Landeshauptstadt verbrachte. „Stuttgart am Meer“ hieß die Aktion, die damals Tausende an den beliebten Bereich des Museums lockte.

Auch 2022 dürfen sich die Menschen auf eine besondere Sommer-Aktion freuen. In den sozialen Netzwerken kündigt das Stadtpalais nun „Camping am Nesenbach“ an. Was die Stuttgart dann erwartet?

Das ist bei „Camping am Nesenbach“ geplant

„Wir bauen einen kleinen Nesenbach und reden darüber, ob der Große uns allen fehlt“, heißt es von Seiten des Stadtpalais auf Twitter. Und: „Es gibt Zelte, Boule-Bahnen, Livemusik, Spiele für Groß und Klein, Fitnessprogramme, Freiluft-Kino und freitags eine Fritten-Bude.“

Die Aktion „Camping am Nesenbach“ soll demnach vom 30. Juni bis zum 10. September 2022 laufen.