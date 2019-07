1 Camila Morrone mit ihrem Freund Leonardo DiCaprio bei einem Spaziergang durch New York Foto: imago/ZUMA Press

Mehr als 20 Jahre trennen Leonardo DiCaprio und seine Freundin Camila Morrone. Das Model wehrte sich jetzt via Instagram gegen alle Hater, die den großen Altersunterschied anprangern.

Hollywood-Star Leonardo DiCaprio ("The Revenant") ist mittlerweile 44 Jahre alt. Seine Freundinnen bleiben allerdings immer noch Anfang 20. So auch seine aktuelle Partnerin Camila Morrone. Das 22-jährige argentinische Model geht seit Anfang 2018 an der Seite des Oscarpreisträgers durchs Leben. Doch der Altersunterschied polarisiert und führt zu zahlreichen Hass-Kommentaren im Netz. Morrone hat davon jedoch genug und bezieht jetzt in ihrer Instagram-Story Stellung zu den Vorwürfen.

"Eine Liebe wie diese"

Vorausgegangen war ein harmloser Post des Models. Die 22-Jährige veröffentlichte ein Bild, das die beiden Schauspiellegenden Humphrey Bogart (1899-1957) und Lauren Bacall (1924-2014) zeigt. Das Paar führte trotz eines Altersunterschieds von 25 Jahren eine glückliche Ehe bis zu Bogarts Tod. "Eine Liebe wie diese", kommentierte Morrone ihren Post.

Dass Morrone ihre Beziehung mit DiCaprio ausgerechnet mit einem der Traumpaare Hollywoods vergleicht, stieß bei vielen Usern jedoch sauer auf. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er dich fallen lassen wird" oder "Leo will doch nur deinen Körper" ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen.

"Ohne Hass im Herzen"

Anstatt die Kommentare zu ignorieren, meldete sich Morrone in ihrer Instagram-Story zu Wort, aus der zahlreiche US-Medien zitieren. "Ich habe gerade einige Kommentare auf meinem Instagram-Account gelesen und ... meine Güte, die Leute sind so gemein". Und weiter: "Ich hoffe einfach für diese Menschen, dass sie lernen mit weniger Hass durchs Leben zu gehen." Es fühle sich viel besser an, ohne Hass im Herzen zu leben.