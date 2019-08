1 Schauspielerin Cameron Diaz hat seit fünf Jahren keinen Film mehr gedreht Foto: Andrey Bayda/Shutterstock.com

Cameron Diaz hat Hollywood vor fünf Jahren verlassen. Ob sie jemals wieder auf die große Leinwand zurückkehrt? Nun spricht die Schauspielerin Klartext.

2014 war Cameron Diaz (46) noch als böse Pflegemutter in dem Musical-Drama "Annie" zu sehen, dann war Schluss. Die gefeierte Schauspielerin kehrte Hollywood den Rücken und zog sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück. Womit sie sich seither ihre Zeit vertreibt, ist nicht bekannt. Doch genau das, finde sie nach eigenen Angaben "spaßig": "Keinen wissen zu lassen, was ich vorhabe", sagt Diaz. Im Rahmen der "InStyle"-Jubiläumsausgabe erzählt die 46-Jährige nun erstmals, wie es ihr seit ihrem Rückzug aus dem Rampenlicht ergangen ist und weshalb sie heute glücklicher ist denn je.

Ein schlechtes Gewissen, ihre Fans möglicherweise im Stich gelassen zu haben, hat Diaz nicht. "Ich finde es in Ordnung, dass ich mir jetzt Zeit nehme, um mich neu zu organisieren", sagt sie. Schließlich habe sie aufgrund ihrer Leinwand-Karriere "mehr als die Hälfte" ihres Lebens "der Öffentlichkeit gewidmet". Von 1994 bis 2014 stand sie fast durchgängig vor der Kamera. Jetzt macht die Schauspielerin deutlich: "Ich vermisse es nicht, aufzutreten."

Die beste Zeit ihres Lebens

2015 gab Diaz dem Good-Charlotte-Musiker Benjamin Madden (40) das Jawort. Mit ihm ist sie auch heute noch glücklich. Obwohl ihre Ehe "mit Sicherheit schwer" sei und "eine Menge Arbeit" bedeute, sei die Hochzeit mit dem Gitarristen "das Beste", was der Schauspielerin je passieren konnte. Gemeinsam genießen sie ihre Zeit. "Ich bin an einem großartigen Ort", meint Diaz weiter, beklagt jedoch im selben Zug, dass die Welt heute "so anders" sei.

Vor allem die Tatsachen, dass die Menschen mittlerweile vollkommen an das Telefon gebunden seien und "immer alles bei Instagram posten" müssten, scheinen sie zu stören. "Sie sind so abhängig davon", ist Diaz der Meinung und prangert an: "Wir haben unsere gesamte Gehirnkapazität in dieses kleine Ding exportiert, das wir in unserer Hand herumtragen. Wir haben den Kontakt zu unserer Menschlichkeit verloren."

Sie will einiges anders machen

Anstatt ihre Zeit in das Hantieren mit einem Smartphone zu stecken, scheint die 46-Jährige anderweitige Pläne zu verfolgen. Welche das sind? "Ich habe einige Dinge in der Hinterhand, aber es ist noch etwas zu früh, um darüber zu sprechen", gibt sich die Schauspielerin geheimnisvoll. Was sie jedoch verrät: Die Geschäftsideen ihrer guten Freundin Gwyneth Paltrow (46, Goop) und Schwägerin Nicole Richie (37, House of Harlow) scheinen ihr zu gefallen.

Eine Rückkehr nach Hollywood schließt Diaz allerdings aus. Sie sagt klipp und klar: "Ich verkaufe keine Filme. Ich mache das nicht mehr. Ich lebe mein Leben."