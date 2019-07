1 Cameron Boyce und Adam Sandler in "Kindsköpfe 2" Foto: imago images / Prod.DB

Nach dem Tod von Disney-Star Cameron Boyce hat Adam Sandler mit emotionalen Worten an seinen ehemaligen Co-Star erinnert.

US-Schauspieler Adam Sandler (52) trauert um Disney-Star Cameron Boyce (1999-2019). Nachdem er vom Tod des 20-Jährigen erfahren hatte, schrieb Sandler auf Twitter: "Zu jung. Zu nett. Zu lustig." Der 52-Jährige fügte über seinen ehemaligen Co-Star an: "Einfach das netteste, talentierteste und anständigste Kind, das es gab. Ich habe dieses Kind geliebt. Kümmerte sich so sehr um seine Familie. Kümmerte sich so sehr um die Welt."

Cameron Boyce und Adam Sandler spielten zusammen unter anderem in "Kindsköpfe 2"

Sandler, der mit Boyce in den "Kindsköpfe"-Filmen zu sehen war, dankte diesem zudem für "alles, das du uns gegeben hast". "Es war so viel mehr auf dem Weg. All unsere Herzen sind gebrochen. Ich denke an deine wundervolle Familie und sende unser tiefstes Beileid", heißt es in dem Post weiter.

"Es war eine unbeschreibliche Ehre und Freude, ihn kennenzulernen"

Schauspielerin Zendaya (22) erklärte nach dem Tod ihres Kollegen in ihrer Instagram Story: "Absolut niederschmetternd, meine Gedanken sind bei seinen Freunden und seiner Familie." Regisseur Kenny Ortega (69), der mit Boyce in "Descendants" zusammengearbeitet hatte, schrieb in einem emotionalen Post auf Instagram unter anderem: "Cameron brachte an jedem Tag, an dem ich ihm begegnete, Liebe, Lachen und Mitgefühl mit. Sein Talent, unermesslich. Seine Freundlichkeit und Großzügigkeit, überwältigend."

Ortega fügte hinzu: "Es war eine unbeschreibliche Ehre und Freude, ihn kennenzulernen und mit ihm zusammenzuarbeiten. (...) Ich werde die Sterne nach deinem Licht absuchen. Ruhe In Frieden, Cam."

Schauspieler starb im Schlaf

Die Familie von Cameron Boyce hatte die Nachricht von seinem Tod dem US-Nachrichtensender "ABC" bestätigt. Demnach starb der Schauspieler an den Folgen einer Krankheit, wegen der er in Behandlung war. "Aus tiefster Trauer müssen wir berichten, dass wir Cameron an diesem Morgen verloren haben", sagte ein Sprecher der Familie zu "ABC". "Er starb im Schlaf an einem Anfall, der die Folge einer andauernden Krankheit war, wegen der er in Behandlung war." Mit Boyce habe die Welt eines ihrer hellsten Lichter verloren, aber sein Geist werde in der Güte und dem Mitgefühl weiterleben, die er seinen Mitmenschen entgegengebracht habe.

Boyce hatte sein Leben in den letzten Jahren der Wohltätigkeitsarbeit gewidmet. Für seinen Einsatz war der 20-Jährige ausgezeichnet worden, etwa im vergangenen Jahr, als er für ein Brunnenprojekt in Swasiland, im Süden Afrikas, 30.000 Dollar an Spendengeldern gesammelt hatte.