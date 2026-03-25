Überraschung für Fans von Bill Kaulitz: Der Tokio-Hotel-Star ist in der neuen Netflix-Komödie "Eat Pray Bark" mit einem Cameo-Auftritt zu sehen. Im Film verschlägt es fünf überforderte Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern zu einem Hundetrainer in die Tiroler Alpen.

Am 1. April startet auf Netflix die tierische Komödie "Eat Pray Bark - Therapie auf 4 Pfoten". Im Mittelpunkt stehen fünf Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern an ihre Grenzen geraten. Inmitten des turbulenten Geschehens in den Tiroler Bergen dürfen sich die Netflix-Zuschauerinnen und -Zuschauer auch auf einen prominenten Gastauftritt freuen: Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (36) ist in "Eat Pray Bark" in einem amüsanten Cameo zu sehen. Der Sänger ist bekennender Hundefan und hat selbst zwei Vierbeiner zu Hause.

Darum geht es in "Eat Pray Bark - Therapie auf 4 Pfoten" In der neuen Netflix-Komödie treffen fünf Menschen, fünf Hunde und ein charismatischer Hundetrainer aufeinander. In die malerische Berglandschaft reisen die hundefeindliche Politikerin Ursula (Alexandra Maria Lara, 47) mit ihrer sturen Hündin Brenda, die naive Babs (Anna Herrmann, 38) mit ihrem stürmischen Hund Torsten, das zerstrittene Ehepaar Ziggy (Doğa Gürer) und Helmut (Devid Striesow, 52) mit ihrem verwöhnten Yorkshire Terrier Gaga sowie der unnahbare Einzelgänger Hakan (Kerim Waller, 32) mit seiner Belgischen Schäferhündin Roxy.

Dort treffen sie auf den berühmt-berüchtigten Hundetrainer Nodon, gespielt von "Let's Dance"-Sieger und Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason (38). Doch im Verlauf des intensiven Hundekurses wird schnell klar: Nicht die Vierbeiner sind das eigentliche Problem, sondern ihre Halter. Regie bei "Eat Pray Bark" führte Marco Petry (51), der bereits mit "Spieleabend" auf sich aufmerksam machte.

Bill Kaulitz sammelt weitere Schauspielerfahrung

Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz (36) hat bereits erste Schauspielerfahrung gesammelt. So stand er für den Horrorfilm "Brute 1986" von Regisseur Marcel Walz (36) vor der Kamera, der in Deutschland bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Auch im ARD-Live-Krimi-Dinner "Tödliches Spiel" war Bill zu sehen: An der Seite von Jan Josef Liefers (61) und Axel Prahl (65) verkörperte er den Partyplaner Angel. Ausgestrahlt wurde die Sendung am 22. November 2025.