Robert Redford (88) hat sich zum ersten Mal seit sechs Jahren auf dem Bildschirm gezeigt. Der Hollywoodstar hat US-Medienberichten zufolge einen Cameo-Auftritt in der Serie "Dark Winds" hingelegt.

Zusammen mit "Das Lied von Eis und Feuer"-Autor George R. R. Martin (76) gehört Redford zu den prominenten Produzenten von "Dark Winds". Mit dem Schriftsteller hatte der 88-Jährige laut den Berichten nun auch einen Gastauftritt in der Serie. Redford und Martin traten demnach in der ersten Folge von Staffel drei als Gefängnisinsassen auf, die Schach spielen. Martins Figur setzte Redfords Figur schachmatt, unterstützt von der Hauptfigur der Serie, Joe Leaphorn (Zahn McClarnon).

Wie "Vulture" berichtet, wurde die Szene mit Redford und Martin angeblich auf Wunsch von Redford an einem geschlossenen Set gedreht. Der Regisseur der Episode, Chris Eyre, sagte dem Bericht zufolge, dass die Idee für einen Cameo-Auftritt von George R. R. Martin und dem legendären Schauspieler "seit der ersten Staffel in der Luft lag", aber "einfach da zu sitzen und zu sagen: Oh, ich werde Robert Redford inszenieren, hat mir Angst gemacht".

Vor diesem Cameo-Auftritt war Robert Redford zuletzt 2019 in "Avengers: Endgame" auf der Leinwand zu sehen. In dem Film schlüpfte er erneut in seine Rolle aus "The Return of the First Avenger" aus dem Jahr 2014. Der Schauspieler hatte seinen Rücktritt von der Schauspielerei vor einem seiner letzten Filme, "Ein Gauner & Gentleman" (2018), angekündigt. Bei der Premiere sagte er dann laut "Variety", dass dies "ein Fehler" gewesen sei.

"Ich hätte das nie sagen sollen", erklärte er. "Wenn ich in den Ruhestand gehe, sollte ich mich einfach still und leise von der Schauspielerei zurückziehen, aber ich sollte nicht darüber reden, weil ich denke, dass es zu viel Aufmerksamkeit auf die falsche Art und Weise auf sich zieht. Ich möchte mich auf diesen Film und die Besetzung konzentrieren."

In den vergangenen Jahren arbeitete Redford hinter der Kamera, als Regisseur und Produzent, und konzentrierte sich auf das Sundance Institute, das er 1981 mitbegründet hat.