Das Cambridge Dictionary hat "parasocial" zum Wort des Jahres 2025 gekürt - und Taylor Swift spielte dabei eine entscheidende Rolle. Die Verlobung der Sängerin mit NFL-Star Travis Kelce und ihre persönlichen Songtexte machten einseitige Fan-Bindungen zum Massenphänomen.
Die Liebesgeschichte von Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) hat es jetzt sogar ins Wörterbuch geschafft. Das Cambridge Dictionary kürte "parasocial" - zu Deutsch "parasozial" - zum Wort des Jahres 2025. Die Verlobung des Paares im August sowie Swifts Songtexte spielten dabei eine zentrale Rolle, wie die Cambridge University Press & Assessment bekannt gab.