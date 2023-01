Gastro in Stuttgart Ein kulinarischer Rundgang durch die Calwer Passage

Vom Onsen-Ei bis zu Poké Bowls, vom milchfreien Kaffee to go bis zu Trüffelprodukten für zu Hause: Das kulinarische Angebot in der Calwer Passage ist vielfältig. Und bald kann am Wochenende auch bis in die Nacht gefeiert werden.