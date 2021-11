Calwer Passage in Stuttgart

11 Mehrere Bäume säumen das Dach der Calwer Passage am Rotebühlplatz. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Es ist das Klima-Großprojekt der Stuttgarter Innenstadt: Die Calwer Passage bekommt unter anderem einen Mini-Mischwald auf das Dach. So sieht es derzeit aus – unsere Bilder.















Link kopiert

Stuttgart - Ein Mini-Mischwald auf dem Dach, Pflanzen auf den Terrassen und entlang der Außenfassade – so soll die Calwer Passage in der Stuttgarter Innenstadt begrünt werden. Mittlerweile sind ganz oben alle Bäume gepflanzt, nur ein Baum muss ausgetauscht werden. Was jetzt noch fehlt: Sträucher und Gras-Samen, die das Dach noch grüner machen sollen. Und auch die Außenfassade wird bald begrünt.

Konzept und Bau war im Stadtrat umstritten

Vor allem Insekten sollen von der grünen Oase in der asphalt- und betongeprägten Stadt profitieren – und dort Lebensräume finden. Zudem könne das Grün Kohlendioxid und Staub aus der Luft filtern, den Straßenlärm dämpfen, Regenwasser speichern und der Sommerhitze entgegenwirken, wie Cindy Mayer-Walcher, Projektmanagerin bei der zuständigen Ferdinand Piëch Holding, unserer Zeitung schon im August erklärte.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Begrünung der Calwer Passage – das ist der Zeitplan

In den vergangenen Jahren zeigten sich die Stadträte und das verantwortliche Gremium aber nicht in allen Punkten von Projekt überzeugt. Es gab die Sorge über ein kahles Erscheinungsbild im Winter oder eine erhöhte Feuergefahr durch das Holz. Außerdem gab es die Befürchtung, dass der Bau das Aussehen der Stuttgarter Innenstadt stark verändere, dafür aber vergleichsweise wenig in die architektonische Umgebung passen würde.

Vier Jahre nach den Diskussionen nimmt der begrünte Bau nun weiter Form an. Wie es derzeit vor Ort aussieht, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch.