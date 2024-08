Calwer Passage in Stuttgart: Guiseppe Valle übernimmt frühere Filiale von Feinkost Böhm

1 Das neue Sotto Sopra zieht in die früheren Räume von Feinkost Böhm (ganz links) ein. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Aus dem Restaurant Valle hat er sich verabschiedet und eröffnet bald eine Vinothek samt Restaurant an der Calwer Passage: Guiseppe Valle serviert künftig in der früheren Filiale von Feinkost Böhm italienische Spezialitäten. Name des Lokals: Sotto Sopra.











Link kopiert



Sotto Sopra ist italienisch und heißt übersetzt so viel wie „drunter und drüber“ oder „verkehrt herum“. Am 26. August, so steht’s nun auf der Ladenscheibe unweit der Calwer Passage, öffnet das Sotto Sopra von Stuttgart – dort, wo die Filiale von Feinkost Böhm bereits nach einem Jahr ausgezogen ist. „Italienisch genießen mitten in Stuttgart“ lautet künftig das Motto hinter der begrünten Fassade auf zwei Ebenen mit insgesamt auf 230 Quadratmetern.