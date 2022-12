Am Freitag werden die Treppen zur Haltestelle Stadtmitte geöffnet

Calwer Passage in Stuttgart

5 Bald fallen die letzten Absperrungen in der Haltestelle Stadtmitte vor dem Aufgang zur neuen Calwer Passage. Foto: Michael Weier

Jetzt geht es im neuen Viertel schneller als zuletzt befürchtet: Nach vierjähriger Schließung wird an diesem Freitag, 16. Dezember, die Treppenanlage zur Haltestelle Stadtmitte freigegeben. In der Calwer Passage sind fast alle Mieter eingezogen.















Die Rolltreppe läuft noch nicht, die 1975 eröffnete Apotheke in der Unterführung ist bis 2023 weiterhin geschlossen: Die Nachricht, dass der Zugang von der Haltestelle Stadtmitte zur Calwer Passage doch nicht erst im nächsten Jahr eröffnet wird, wie zuletzt vom Investor angekündigt, dürfte aber viele Passanten und Fahrgäste der S-Bahn und Stadtbahn erfreuen. Um ins neue grüne Viertel zu kommen, müssen vom kommenden Freitag an keine Umwege mehr in Kauf genommen werden.

Gleichzeitige Eröffnung ist nicht gelungen

Ursprünglich war geplant, die neuen Läden in der denkmalgeschützten Calwer Passage und die Treppenanlage zur Haltestelle gleichzeitig zu eröffnen. Doch dies ist der Piëch-Holding nicht gelungen, der die Bahn im Überlassungsvertrag den Aufgang von der Rotebühlpassage zum neu gebauten beziehungsweise umgestalteten Viertel mit den hochgelobten Grünfassaden anvertraut hat. Während im Oktober das Leben am Calwer Platz neu erwacht ist, blieben die Zäune zu den Haltestellen wie seit vier Jahren stehen.

Als Grund für die Verzögerung nannte eine Sprecherin des Investors gegenüber unserer Zeitung „Lieferengpässe der Bauindustrie“ sowie „Corona-Ausfälle“. Materialmangel, der quer durch die Baubranche in vielen Bereichen beklagt wird, habe sich auch bei diesem ehrgeizigen Projekt ausgewirkt. Dann konnten die Baufirmen doch schneller liefern als befürchtet. Um wie viel Uhr genau am Freitag die Zäune nach vierjähriger Schließung verschwinden und dieser Bereich für die Öffentlichkeit freigegeben wird, steht laut der Sprecherin der Piëch-Holding noch nicht fest.

„Technische Restarbeiten“ bei der Rolltreppe

Die Rolltreppe jedenfalls soll erst im Januar wieder starten – „technische Restarbeiten“ seien notwendig. Der Aufzug ist schon wieder in Betrieb genommen, weshalb der Zugang für alle möglich sei. „Die Unterführung wird durch die altbekannten Ladengeschäften belebt“, erklärt die Sprecherin. Das Subway habe bereits geöffnet, die Apotheke werde im neuen Jahr folgen. Außerdem werde es einen neuen Zugang zum Gastrobetrieb Earth Tokyo geben.

Derweil geht es auch in der Calwer Passage voran: 14 von 15 Mietern sind bereits eingezogen und haben in der neuen Pracht ihre Ladengeschäfte geöffnet. Jetzt fehlt also nur noch ein Nachzögling.