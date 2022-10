Call of Duty Modern Warfare 2

Die legendäre Task Force 141 ist zurück! Die bis an die Zähne bewaffnete Eingreiftruppe wird auch im zweiten Teil von Modern Warfare Schurken und Gangstern den Garaus machen. Modern Warfare 2 erscheint innerhalb der beliebten Reihe Call of Duty. Alle wichtigen Details im Überblick:

Worum geht es?

Das Setting ist simpel und halbwegs klischeebeladen, ermöglicht den Spieleentwicklern aber, die Spieler rund um den Erdball zu schicken: Ein mächtiges Drogenkartell ist der neue Gegner der Task Force 141. Das Kartell steckt mit islamistischen Terroristen unter einer Decke und schmiedet finstere Pläne gegen die USA. Außerdem mischt der mexikanische Geheimdienst mit. Die Story-Kampagne führt dementsprechend durch amerikanische Großstädte, hitzeflimmernde Wüsten und viele andere Schauplätze, etwa einen mexikanischen Markt.

Welche Spielmodi wird Modern Warfare 2 haben?

Die Neuauflage kommt wieder mit einer Story-Kampagne für Einzelspieler, in der Spieler sich im Alleingang gegen das Drogenkartell behaupten müssen. Aber seine Stärke wird MW2 vor allem im Multiplayer-Modus entfalten, in dem reale Spieler die Rollen der Mitglieder der Task Force 141 übernehmen. Von denen sind bisher offiziell bestätigt: Captain John Price, Kyle Gaz Garrick, Simon Ghost Riley, Soap MacTavish und Kate Laswell.

Freunde des sogenannten Koop-Modus können sich ebenfalls freuen: Die Spezialoperationen kehren zurück, in denen zwei Spieler gemeinsam in Missionen, die an die Hauptkampagne angelehnt sind, gegen die Künstliche Intelligenz des Spiels antreten.

Was ist zum Gameplay bekannt?

Zu Fuß durch spektakuläre Schauplätze sich schießend durchkämpfen – so kennen die Fans Modern Warfare, und daran wird sich im Kern auch nichts ändern. Immerhin sind einige Neuerungen bekannt: Spieler können jetzt auf Tauchstation gehen und unter Wasser kämpfen, außerdem ist eine Mission mit Kletterpassage angekündigt. Fahrzeugmissionen gibt es in Call of Duty schon länger, dieses Mal aber sollen sich die Spieler selbst hinters Lenkrad setzen können.

Was ist zum Multiplayermodus bekannt?

Der Multiplayermodus wird den Kern von Modern Warfare 2 darstellen: Mit dem noch weiter ausgebauten Gunsmith, bei dem die Spieler nach und nach immer stärkere Waffen freischalten, mehreren sogenannten Core Maps, in denen die klassischen Multiplayermodi Team Deathmatch, Domination, Geiselrettung und Search & Destroy gespielt werden, sowie Battle Maps, in denen Dutzende Spieler gegeneinander antreten können.

Außerdem sollen einige neue Spielmodi das Multiplayer-Erlebnis bereichern, darunter Prisoner Rescue, also die Rettung von Gefangenen aus dem jeweils anderen feindlichen Lager, sowie Knockout, wo zwei Teams gegeneinander antreten und eine Tasche für eine Minute sichern müssen, um zu gewinnen.

Auf welchem System erscheint Modern Warfare 2?

Call of Duty Modern Warfare 2 wird wie üblich auf vielen verschiedenen Plattformen erscheinen: Bestätigt sind die Veröffentlichungen für PC, Playstation 4 und 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S.

Wann erscheint Modern Warfare 2?

Das neueste Call of Duty erscheint am 28. Oktober 2022 gleichzeitig auf allen genannten Plattformen. Vorbesteller dürfen die komplette Solo-Kampagne bereits seit dem 20. Oktober spielen.