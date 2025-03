Call My Agent Berlin: Neue Disney+-Serie vereint das Whos Who der deutschen Schauspielwelt

Noch in diesem Jahr kommt bei Disney+ eine deutsche Adaption der Erfolgsserie "Call My Agent" heraus - ein beeindruckendes Staraufgebot inklusive.

Der Streamingdienst Disney+ hat eine neue Serie angekündigt, in der sich deutsche Schauspielstars reihenweise die Klinke in die Hand geben. Die Produktion mit dem Arbeitstitel "Call My Agent Berlin" ist laut Pressemitteilung zudem bereits im Kasten, die Dreharbeiten unter der Regie von Boris Kunz, Laura Lackmann und Johann Buchholz seien "gerade abschlossen".

Vor allem der Cast der Adaption der französischen Erfolgsserie "Dix pour cent" ("Call My Agent") sorgt für Aufsehen. So wirken darin unter anderem Veronica Ferres, Moritz Bleibtreu, Iris Berben, Nilam Farooq, Katja Riemann, Heiner Lauterbach, Frederick Lau, Heike Makatsch, Emilia Schüle, Kostja Ullmann, Jürgen Vogel, Christian Ulmen und Samuel Finzi als Gaststars mit. Zum Stammcast gehören derweil etwa Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski und Dana Herfurth.

Lesen Sie auch

Im Zentrum der Handlung steht wie in der Vorlage auch eine fiktive Schauspielagentur (in der deutschen Version die Stern-Agentur), deren Mitarbeiter sich um die zahlreichen Befindlichkeiten der Stars kümmern müssen. Die offizielle Inhaltsangabe von Disney+ lautet: "Während berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen durch die Flure laufen und in jeder Folge reale Stars auftreten, kämpfen die Agentinnen und Agenten hinter den Kulissen. Sie sind Meister der Manipulation und gehen für ihre Klienten durchs Feuer. Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft mischen sich zu einem explosiven Cocktail, der die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem sprengt."

Zwei weitere deutsche Serien sind in der Mache

"Wir freuen uns und sind stolz, gemeinsam mit der Friday Film und Wild Bunch diese besondere Dramedy für den deutschen Markt adaptieren und schon so bald präsentieren zu dürfen!", wird in der Mitteilung Benjamina Mirnik-Voges, Director Original Productions bei Disney, zitiert. Ein genauer Starttermin steht zwar noch nicht fest, eine Veröffentlichung noch diesen Herbst sei aber geplant.

In Berlin fand am Mittwoch im Rahmen des fünften Geburtstags des Streamingdienstes am 24. März ein Event statt, bei dem noch weitere deutsche Produktionen vorgestellt wurden. Neben "Call My Agent Berlin" sind das "City of Blood" und "Vienna Games". Bei erstgenannter Produktion handelt es sich um eine achtteilige Thrillerserie mit Lea Drinda und Soma Pysall, die in einer dystopischen Zukunft spielt und 2026 veröffentlicht werden soll. "Vienna Games" handelt derweil vom Wiener Kongress Anfang des 19. Jahrhunderts und vereint unter anderem Axel Milberg, Jakob Diehl und Daniel Donskoy vor der Kamera. Auch die sechsteilige Serie soll 2026 erscheinen.