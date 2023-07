Hier kann man in Stuttgart kostenlos draußen trainieren

1 Bei Calisthenics-Anlagen wird auf Eigengewichtstraining gesetzt. Barren und Stangen dienen als Unterstützung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Das Fitnessstudio ähnelt im Sommer gern mal einer Sauna. Wer trotzdem nicht auf sein Work-out verzichten will, kann es auch nach draußen verlegen. In Stuttgart gibt es mehrere kostenfreie Möglichkeiten. Ein Überblick.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Sommer, insbesondere an Hitzetagen wie im Moment, ist es nicht immer einfach, Sport in seinen Alltag zu integrieren. Vor allem der Fitnessstudio-Besuch ähnelt dann gern auch mal einem Saunabesuch. Doch wer nicht auf sein Work-out verzichten will, kann auch kostenlose Outdoor-Angebote der Stadt nutzen.