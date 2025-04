California Gurls und mehr: Verlobter von Selena Gomez: An diesen Hits war Benny Blanco beteiligt

Benny Blanco (37) ist vielen hauptsächlich durch seine Beziehung mit Selena Gomez (32) bekannt. Im vergangenen Dezember verkündeten sie ihre Verlobung, im März veröffentlichten sie ihr gemeinsames Album "I Said I Love You First". Doch nicht nur mit seiner Partnerin schreibt Blanco Songs. Er arbeitete bereits mit zahlreichen internationalen Künstlern zusammen. Für diese Hits ist der Songwriter und Produzent (mit)verantwortlich.

Fünf Hits in einer Nacht?

Blanco war unter anderem an den größten Liedern von Maroon 5 beteiligt. Er schrieb an den Songs "Moves Like Jagger", "Animals" und "Maps" mit und zählt zu deren Produzenten. Als solcher war er auch in den Entstehungsprozess von "Payphone" involviert. Zudem war er einer der Songwriter von Katy Perrys (40) "California Gurls" und "Teenage Dream", die bis heute zu ihren bekanntesten Titeln gehören.

Ursprünglich war das "Teenage Dream"-Album schon fertig, bevor Blanco ins Studio kam, wie er im "Behind The Wall"-Podcast erzählte. Doch dabei blieb es nicht. Für "Teenage Dream" und "California Gurls" entwickelte er dem Interview nach den Beat, dazu gesellten sich innerhalb von nur einer Nacht die Melodien. Parallel dazu seien weitere Songs im selben Studio entstanden, in dem Blanco und andere Beteiligte alle Räume gebucht hätten. So soll laut einer früheren Episode des Podcasts gleichzeitig "Dynamite" von Taio Cruz (44) und "My First Kiss" von 3OH!3 und Kesha (38) entstanden sein. "Manchmal machten wir fünf Nummer-eins-Hits gleichzeitig", so Blanco. Mit Popsängerin Kesha arbeitete Blanco zudem für "Tik Tok" zusammen. An dem Nummer-eins-Hit schrieb er mit und war auch an dessen Produktion beteiligt.

Ed Sheerans "Divide" entstand auf Tour

Mit Ed Sheeran (34) entwickelte Blanco ein ganzes Album, für das sie angeblich nie ein richtiges Studio besuchten. Denn für "Divide" verbrachte Blanco dem Podcast zufolge nicht wie ursprünglich geplant eine Woche auf Tour mit dem britischen Musikstar, sondern zwei Jahre. Innerhalb dieser Zeit schrieben sie unter anderem den Song "Castle on the Hill". Aus den Sessions gingen zudem Lieder hervor, die später von anderen Künstlern gesungen wurden. So sollen auch Major Lazers "Cold Water" und Justin Biebers (31) "Love Yourself" entstanden sein.

In den frühen 2010er Jahren schuf er mit anderen zudem Rihannas (37) Welthit "Diamonds". Mit dem Produzentenduo Stargate erarbeitete er laut einem Interview mit Apple-Music-Host Zane Lowe (51) den Beat. Für den Rest des Songs war Sia (49) verantwortlich. Sie soll ihn innerhalb von nur 15 Minuten geschrieben haben, während sie auf ein Taxi wartete.