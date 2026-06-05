Der Echterdinger Verbandsligist will mit einem finalen Heimsieg den Klassenverbleib fix machen. Dann sollen „einige Topspieler“ kommen. Zugleich stehen zwei weitere Abgänge fest.

Zur Sicherheit noch einmal kurz nachgerechnet: Ja, es sind neuneinhalb Jahre – so lang ist Francesco Di Frisco bei Calcio Leinfelden-Echterdingen im Traineramt. Und ein bisschen wirkt es, als könnte es der 39-Jährige mit Blick auf diese Zahl selbst nicht glauben. In der schnelllebigen Fußballbranche handelt es sich dabei um eine Ewigkeit. Eine, die nun an diesem Samstag enden wird. Hofft der Coach jedenfalls. Dass er nach der aktuellen Saison aufhört, steht seit geraumer Zeit fest. Und eines will er sich mit seinen Kickern unbedingt ersparen: nämlich, dass das Ganze noch in die Verlängerung geht.

Genug des Rechnens, Zitterns und Bangens. Im Heimspiel gegen den Tabellensechsten Sportfreunde Dorfmerkingen (15.30 Uhr) möchte Di Frisco mit den Seinen endgültige Fakten schaffen. Der Klassenverbleib soll nun eingetütet werden. Nachsitzen in der Relegation? Danke, nein. Der Vorteil der Echterdinger: Nach ihrem Zwischenspurt mit zuletzt drei Siegen in Serie haben sie wieder alles selbst in den Händen. Ein weiterer Dreier am anstehenden letzten Punktspieltag 2025/2026, und die Nummer ist ohne Wenn und Aber durch. Bei jedem anderen Ergebnis aber würde es eng. Bei einer Niederlage drohte schlechtestenfalls sogar noch der Rutsch auf einen Direktabstiegsrang, abhängig davon, was der Oberliga-Vizemeister VfR Mannheim in seinen Aufstiegsspielen zur Regionalliga sowie die Konkurrenz aus Friedrichshafen und Rottenburg fabriziert.

Zur Erläuterung: Sollten die Mannheimer trotz guten Starts am Donnerstag mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Eddersheim in ihrer Zusatzschicht scheitern, bedeutete dies aus der Oberliga in Türkspor Neckarsulm einen zusätzlichen württembergischen Absteiger. Und dies wiederum hieße für die Verbandsliga, dass es dort die Rekordzahl von sieben (!) Direktabsteigern gibt.

„Wenn man 44 Punkte auf dem Konto hat, Tabellenneunter ist und sich immer noch mit dem Thema Abstieg beschäftigen muss, ist das brutal“, sagt Di Frisco zu dieser Extremsituation. Klar ist für ihn schon jetzt: „Schaffen wir es, muss ich nach all den Umständen, die wir in diesem Spieljahr hatten, sagen: Chapeau!“ Aus seiner Sicht wäre das „fast höher einzustufen als der Oberliga-Aufstieg vor zwei Jahren“. Denn nicht vergleichbar sind die personellen Voraussetzungen von damals mit denen von heute. Nicht nur, dass Calcio nach dem prompten Wiederabstieg im vergangenen Sommer einen mächtigen Kaderumbruch hatte, der zu einem nahezu kompletten Neuaufbau zwang. Auch ist die Personaldecke zuletzt immer dünner geworden.

Beim jetzigen Finale steht Di Frisco erneut nur ein letztes Aufgebot zur Verfügung. Auf der eh schon langen Ausfallliste sind auch noch Gustavo Vieira (Achillessehnenriss) und Youssef El Naggar (Rotsperre) hinzugekommen.

Wer von ihnen allen dann auch in der nächsten Saison für Calcio die Schuhe schnüren wird, ist derweil noch einmal ein anderes Thema. Fix sind inzwischen zwei weitere Abgänge. Der Rechtsverteidiger Matino Schlotterbeck wechselt zum Staffelrivalen SV Fellbach. Und Georgios Kaligiannidis wird aussteigen, weil er beruflich bedingt in die Schweiz umgezogen ist. Zum aktuellen Spieltag will der Angreifer extra aus Zürich anreisen.

Der Kapitän Dan Constantinescu hat für eine weitere Saison zugesagt. Foto: Günter Bergmann

Demgegenüber haben inzwischen aber auch knapp zwei Handvoll Spieler ihr Weitermachen zugesagt – darunter allen voran der Kapitän Dan Constantinescu. Zuvorderst aus dessen Ja-Wort erhoffen sich die Calcio-Verantwortlichen eine Signalwirkung. Die noch größere, auch gegenüber potenziellen Neuzugängen, würde freilich vom Klassenverbleib ausgehen. „Bleibt es die Verbandsliga“, ist Di Frisco überzeugt, „wird Calcio sehr gut aufgestellt sein.“ „Dann“, so seine Ankündigung, „kommen einige Topspieler dazu.“

Aber nur dann. Und auch nur dann wird es für den Trainer selbst an diesem Wochenende ein guter Abschied. Ein jetziges sportliches Happy End, das ist die Voraussetzung, um darauf „auch wirklich loslassen zu können“, wie Di Frisco sagt.

Potzblitz, waren es tatsächlich neuneinhalb Jahre? Wie die Zeit doch vergeht.