Calcio Leinfelden-Echterdingen: Punkten um jeden Preis – aber „nicht ins offene Messer laufen“

Calcio Leinfelden-Echterdingen darf am Freitag beim SV Fellbach nicht schon wieder ohne Ertrag vom Platz gehen. Derweil gibt es viele Wehwehchen und wohl zwei Ausfälle.
Eigentlich wäre Francesco Di Frisco zum Jammern zumute, wenn er seine Belegschaft anschaut. „Jede Menge angeschlagene Akteure, viele Wehwehchen“, sagt der Trainer von Calcio Leinfelden-Echterdingen vor dem Auswärtsspiel am Freitag (15 Uhr) beim SV Fellbach. Doch der Coach der Italo-Schwaben weiß aus Erfahrung: „Jammern bringt nichts, wir müssen das Beste daraus machen.“