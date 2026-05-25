Youssef El Naggar schießt den Verbandsligisten zum 2:1-Sieg im Abstiegsduell mit dem FC Esslingen. Sorgen macht eine schwere Verletzung. Vier Spieler werden als Zugänge gehandelt.

Zum Glück ist er ein schmächtiges Bürschchen. Nur um die 60 Kilogramm. So ließ sich die letzte Anstrengung dieses Nachmittags für seine Teamkollegen vergleichsweise einfach bewältigen. Sie alle wussten, wohin sie ihr Weg nach dem Abpfiff zu führen hatte: Youssef El Naggar – das war der Mann, der im Mittelpunkt stand. In die Luft gelupft haben sie den 21-Jährigen, auf die Schultern wurde ihm geklopft, und so viele Hände musste er abklatschen, dass man es nicht mehr zählen konnte.

El Naggar wer? Ja, ein bisheriger Reservist als Matchwinner für die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen! Bei seinem erst dritten Startelf-Auftritt dieser Saison schlug der ägyptische Flügelflitzer gleich doppelt zu. Mit zwei Treffern, darunter ein Geniestreich Marke „Tor des Monats“, schoss er die Seinen zum 2:1-Heimsieg gegen den FC Esslingen. Drei Punkte also im Abstiegsduell, die bei den Italo-Schwaben tief durchatmen lassen. Erstmals seit Wochen klettern sie damit wieder auf einen Tabellenplatz, der am Ende definitiv kein Direktabstiegsrang sein wird. Position zehn – im schlechtesten Fall gleichbedeutend mit der Relegation. Und zum Neunten Friedrichshafen, der die ohne Wenn und Aber sichere Seite markiert, besteht lediglich noch einen Zwei-Zähler-Distanz. Wird im Endspurt doch noch alles gut?

Für die Gäste des FC Esslingen ist mit der Niederlage der Abstieg praktisch besiegelt. Foto: Günter Bergmann

Aktuell war die Echterdinger Erleichterung jedenfalls spürbar. „Ein enorm wichtiger Erfolg“, befand der Trainer Francesco Di Frisco, wenn auch in der Gewissheit: „Wir werden bis zum Schluss weiter kämpfen müssen.“ Das freilich ist inzwischen nichts Neues mehr in einem Spieljahr, in dem aus einem einstigen Ballkünstler-Club der Liga überhaupt eher ein Team der Ärmelhochkrempler geworden ist. Vor allem die letztgenannten Qualitäten waren auch diesmal wieder gefragt. Schließlich begann das bisher mit wichtigste Saisonspiel für den Oberliga-Absteiger denkbar schlecht.

Schon nach zehn Minuten lief die Mannschaft einem Rückstand hinterher. Verantwortlich dafür: ausgerechnet David Micko. Jener nutzte einen Fehler von Matino Schlotterbeck. Ein strammer Flachschuss, das 0:1. In der vergangenen Saison hat Micko noch das Calcio-Trikot getragen, bevor er sich wegen nur geringer Einsatzzeiten für einen Vereinswechsel entschied. Nun der Treffergruß an alter Wirkungsstätte. Nicht nur das: Die Anfangsphase gehörte überhaupt den Esslingern, für die es ihrerseits im Tabellenkeller eine Alles-oder-nichts-Begegnung war.

Dann aber machte sich Di Friscos Systemkorrektur von der anfänglichen Abwehrfünferkette zum offensiveren 4-3-3 bezahlt. Und dann fasste sich vor allem ein Echterdinger ein Herz: El Naggar. Dessen Ausgleichstor? In diesem Fall doch ein Ballkunst-Revival. Der Youngster legte sich einen Flankenball anspruchsvoll zurecht. Mit links angenommen, mit rechts volley ins Netz (36.). Manch anderer hätte sich wohl beim bloßen Versuch die Beine verrenkt. „Ein Traumtor; das muss erst einmal einer nachmachen“, schwärmte Di Frisco. Und weil sein Akteur damit schon einmal im Fahrwasser war, legte er im zweiten Durchgang auch noch nach. Zum 2:1 staubte El Naggar nach Vorarbeit von Casian-Matei Ulici ab (66.).

Er selbst berichtete hinterher strahlend: „Ich habe alles gegeben, um meine Chance zu nutzen.“ Scheint gelungen zu sein. Gleiches möge hiermit für eine Berichtigung gelten. In allen Listen war El Naggar bisher unter dem Nachnamen Eltayeb oder Elnagger aufgetaucht. „Wohl irgendwann falsch übertragen“, mutmaßt er. Zum Calcio-Kader gehört er bereits seit eineinhalb Jahren. Damals ist er aus zwei Gründen aus seiner Heimat nach Stuttgart gezogen: Studium – und Fußball. Der große Durchbruch bei Calcio ließ seither allerdings auf sich warten. „Ein super Junge, der sich in jedem Training reinwirft“, sagt Di Frisco, „aber er musste sich erst an die hiesige Spielhärte gewöhnen.“

Für die beiden verbleibenden Rundenpartien in Tübingen (30. Mai) und zuhause gegen Dorfmerkingen (6. Juni) dürfte El Naggar seinen Platz nun erst einmal sicher haben, zumal es im Kader um ihn herum immer dünner wird. Der Schockmoment beim letztlich verdienten Heimerfolg: Der Verteidiger Gustavo Vieira schied mit Verdacht auf einen Achillessehnenriss aus.

Vier Spieler werden bei Calcio als Neuzugänge gehandelt

Ob El Naggar auch nächste Saison noch in den Goldäckern kicken wird, steht dann noch einmal auf einem anderen Blatt. Bei ihm wie auch bei einigen als Neuzugänge gehandelten Spielern dürfte es mit davon abhängen, ob tatsächlich der Klassenverbleib gelingt. So sollen auf dem Calcio-Wunschzettel der Torjäger Gentian Lekaj (31, 1. Göppinger SV, früher schon Calcio), der Torhüter Marcel Schleicher (31, TSV Oberensingen) sowie die Bernhausener Ovidiu-George Sterian und Filip Jordacevic stehen.

Immerhin, der Echterdinger Weg zum Saison-Happy-End ist an diesem Sonntag um einiges kürzer geworden – im Gegensatz zu einer anderen Marschroute. Sein eigentliches Traumziel formulierte der Match-Held El Naggar, nachdem die Gratulationstour beendet war, schüchtern so: „Fußballprofi werden. Darauf hoffe ich sehr.“ Bis dahin dürften trotz Toredoppelpack noch ein paar Meter mehr zu gehen sein.

Calcio-„Spieler des Spiels“

Youssef El Naggar (Nominierungen: 1). Begründung siehe oben. Mit seinen beiden Toren avancierte der Youngster zum Matchwinner und sammelte Argumente für weitere Startelf-Einsätze auf der Zielgeraden dieser Saison.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Bozatzioglou – Schlotterbeck, Todorovic, Olteanu, Andrei-Lucian Ulici (69. Thompson), Vieira (46. Kaligiannidis) – Casian-Matei Ulici, Constantinescu, Zekaj (89. Isik), El Naggar (90.+5 Vittorio) – Nkem (74. Borges Da Silva).

FC Esslingen: Diakoulas – Portella, Mojasevic, Frenz, Kerber – Orsolic (54. Fuhl), Pereira Almeida (65. Nikl) – Sichwardt, Majhen, Micko – Smiljic.