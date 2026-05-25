Youssef El Naggar schießt den Verbandsligisten zum 2:1-Sieg im Abstiegsduell mit dem FC Esslingen. Sorgen macht eine schwere Verletzung. Vier Spieler werden als Zugänge gehandelt.
Zum Glück ist er ein schmächtiges Bürschchen. Nur um die 60 Kilogramm. So ließ sich die letzte Anstrengung dieses Nachmittags für seine Teamkollegen vergleichsweise einfach bewältigen. Sie alle wussten, wohin sie ihr Weg nach dem Abpfiff zu führen hatte: Youssef El Naggar – das war der Mann, der im Mittelpunkt stand. In die Luft gelupft haben sie den 21-Jährigen, auf die Schultern wurde ihm geklopft, und so viele Hände musste er abklatschen, dass man es nicht mehr zählen konnte.