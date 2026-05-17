Doch auch mit dem 2:1-Pflichtsieg in Heilbronn bleibt der Filder-Verbandsligist tief im Abstiegskampf. Derweil steht nun fest, wer den scheidenden Coach Di Frisco beerben wird.
Wären die redensartlich fallenden Steine der Erleichterung akustisch wahrnehmbar, wäre es im weiten Rund des Frankenstadions vermutlich ziemlich laut geworden. Vor der Geisterkulisse von knapp 150 Zuschauern, die sich auf den Rängen des Betonklotzes verteilten, blies Sezgin Karabiyik am Ende gleich mehrfach demonstrativ die Luft aus den Backen, begleitet von einer wegwerfenden Handbewegung. „Mann, oh Mann“, murmelte er. Offensichtlich war: Eben der Mann, nämlich er selbst, war geschafft. Und das, obwohl es für die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen ja gerade noch einmal gut gegangen ist.