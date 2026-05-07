Innocenzo Di Frisco, Präsident von Calcio, fordert von seinen Fußballern im Kellerduell mit dem FC Rottenburg drei Punkte, um die Chance auf den Verbandsliga-Klassenverbleib zu wahren.
Es ist seit zig Jahren so: Wenn es um Calcio Leinfelden-Echterdingen geht, dann brodelt es auch immer wieder in der Gerüchteküche – und aktuell sogar gewaltig. Vor dem 29. Spieltag mit dem wichtigen Kellerduell zuhause gegen den Tabellennachbarn FC Rottenburg (Sonntag, 15 Uhr) mehren sich im Umfeld die Munkeleien: Will sich der Verein freiwillig aus der Fußball-Verbandsliga zurückziehen, mit einer Mannschaft ein oder gar zwei Klassen tiefer weitermachen?