Die finalen Folgen der beliebten Serie "Outlander" sind angelaufen. Während die Fans langsam Abschied nehmen, hat der Cast das Ganze bereits auf interessante Weise verarbeitet. Denn wie Hauptdarstellerin Caitriona Balfe verraten hat, nahmen sich viele Schauspieler nach Produktionsende eine Auszeit.
"Outlander"-Star Caitriona Balfe (46) hat über die herausfordernde Arbeit an der achten und letzten Staffel gesprochen. Die Dreharbeiten seien "emotional sehr anstrengende neun Monate" gewesen, verriet die Schauspielerin gegenüber dem US-Magazin "People". Sie habe sich danach erst einmal eine Auszeit nehmen müssen, wie auch ihr Co-Star Sam Heughan (45) sowie weitere Cast-Mitglieder.