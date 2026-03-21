Die finalen Folgen der beliebten Serie "Outlander" sind angelaufen. Während die Fans langsam Abschied nehmen, hat der Cast das Ganze bereits auf interessante Weise verarbeitet. Denn wie Hauptdarstellerin Caitriona Balfe verraten hat, nahmen sich viele Schauspieler nach Produktionsende eine Auszeit.

"Outlander"-Star Caitriona Balfe (46) hat über die herausfordernde Arbeit an der achten und letzten Staffel gesprochen. Die Dreharbeiten seien "emotional sehr anstrengende neun Monate" gewesen, verriet die Schauspielerin gegenüber dem US-Magazin "People". Sie habe sich danach erst einmal eine Auszeit nehmen müssen, wie auch ihr Co-Star Sam Heughan (45) sowie weitere Cast-Mitglieder.

Die Figur loslassen Die beiden spielten seit 2014 die Hauptrollen Jamie und Claire und hätten bei der Produktion der letzten Folgen "eine große Verantwortung" verspürt, "alles wieder in Ordnung zu bringen". Dadurch habe sich "alles noch intensiver" angefühlt. Nach Abschluss der Dreharbeiten mussten die Schauspielerinnen und Schauspieler dann erst einmal abschalten. "Wir haben alle direkt danach etwas unternommen", sagte Balfe. "Ich habe mich zurückgezogen und eine Auszeit genommen." Sam Heughan sei "im Himalaya geklettert", Sophie Skelton (32) nach Afrika gereist, Richard Rankin (43) habe das Fliegen gelernt.

"Ich glaube, wir alle hatten diesen anfänglichen... ich würde nicht sagen Exorzisten-Moment, aber es geht um etwas Befreiendes." Sie habe das Ganze verarbeiten und ihre Erfahrung mit der Figur würdigen wollen, "indem ich sie auf gesunde Weise losließ".

Achte Staffel mit zehn Folgen

Bereits während der Premiere der letzten Staffel Anfang März in New York verriet die Irin "People", wie sehr sie der letzte Dreh mitgenommen habe: "Ich bin in Tränen ausgebrochen. Dieser Moment war sehr, sehr emotional." Als Erinnerungsstücke habe sie die Ringe ihrer Serienfigur behalten. "Ich war bei vielen Hochzeiten dabei. Ich habe viele Ehen geführt. Ich habe die Auszeichnungen verdient."

Der US-Sender Starz zeigt die finalen zehn Episoden seit dem 6. März 2026, in Deutschland hat Prime Video bereits erste Episoden zum Kauf bereit gestellt.