Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" macht Sophia Krüger klar, dass sie ihn in der Hand hat. Matteo nimmt es in "Alles was zählt" sportlich, als Nathalie ihm einen Korb gibt. In "GZSZ" fragt Matilda sich, warum ihr Plan gegen Gerner nicht aufgeht.