Caitlyn Jenner, Kid Rock, Ye und Co: Diese Stars unterstützen Trump

Am heutigen 28. Juni steht das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden vor der US-Wahl im November an. Während viele große US-Stars Biden den Rücken stärken, muss sich Trump mit weniger glamourösen Unterstützern zufriedengeben.

In einem ersten TV-Duell vor der US-Wahl im November stehen sich in der Nacht zum 28. Juni (mitteleuropäische Zeit) die beiden Kontrahenten Donald Trump (78) und Joe Biden (81) gegenüber. Aktuelle Umfragewerte prognostizieren ein hartes Kopf-an Kopf-Rennen der beiden Kandidaten, das Rede-Duell gilt als erster Testlauf für die heiße Phase des Wahlkampfs.

In den vergangenen Wochen haben zahlreiche prominente US-Stars öffentlich für die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Biden die Werbetrommel gerührt, darunter große Namen wie George Clooney (63), Julia Roberts (56), Robert De Niro (80), Barbra Streisand (82) oder Lenny Kravitz (60). Die Liste der prominenten Trump-Unterstützer liest sich dagegen weitaus weniger beeindruckend - und beinhaltet einige schrille Persönlichkeiten. Ein Überblick.

Kanye "Ye" West

Auch wenn Donald Trump ihn nicht wie gewünscht zum Vize-Kandidaten für den US-Wahlkampf 2024 erkoren hat, will Skandal-Rapper Kanye West (47) den ehemaligen Skandal-Präsidenten auch weiterhin unterstützen. Bei den Vorwahlen der Republikaner hatte West "CBS News" zufolge noch Sympathien für Francis Suarez (46), den amtierenden Bürgermeister Miamis, als Präsidentschaftskandidaten bekundet. Nachdem dieser im August 2023 als erster Kandidat das Rennen um die Präsidentschaft verlassen hatte, schwenkte der Rapper wieder auf Trump zurück. In einem Interview mit "Donda Times" bestätigte er, weiterhin auf dessen Seite zu stehen. Auf die Frage, ob er Trump immer noch unterstütze, antwortete der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) mit Verwunderung in der Stimme: "Ja, natürlich, den ganzen Tag Trump. Wovon reden Sie eigentlich. Sie wissen doch, wie es ist."

Weitere Unterstützung aus dem erweiterten Kardashian-Clan erhält Donald Trump von Caitlyn Jenner (74). Der amerikanische Reality-Star war bis 2014 unter dem Namen Bruce Jenner und als Ehemann von Kris Jenner (68) bekannt, unterzog sich dann einer Geschlechtsangleichung. Die Transfrau gilt als ultrakonservativ und kandidierte im Jahr 2021 selbst erfolglos für das Amt des Gouverneurs in Kalifornien. Auch wenn sie sich zwischenzeitlich von Trumps politischer Agenda enttäuscht gezeigt hatte, spricht sie sich derzeit wieder für eine weitere Amtszeit des republikanischen Ex-Präsidenten aus. In einem von ihr am 17. Juni auf X geposteten Interview bekennt sie sich mit deutlichen Worten zu Trump und beteuert, dass dieser ein "Gentleman" und der "netteste Typ" sei, den man sich vorstellen könne.

Kid Rock

Der US-Sänger Kid Rock (53) bezeichnet Donald Trump schon seit Jahren als einen seiner besten Freunde und wurde zu einem der prominentesten und lautstärksten Unterstützer des Ex-Präsidenten. In einem seiner letzten Posts auf der Plattform X bezeichnete er diesen als "Genie" und Freund der Arbeiterklasse, der sich nicht zuletzt darum kümmern werde, dass auf Trinkgelder keine Steuern mehr bezahlt werden müssten.

Dennis Quaid und Roseanne Barr

Prominente Unterstützung erhält Donald Trump zudem von einigen Hollywood-Stars wie dem Schauspieler Dennis Quaid (70, "The Day After Tomorrow") oder seiner Kollegin Roseanne Barr (71, "Roseanne"). In einem Interview mit dem Trump-Freund Piers Morgan (59) beteuerte Quaid vor wenigen Wochen: "Die Leute nennen ihn ein Arschloch, aber er ist mein Arschloch." Roseanne Barr gilt ebenfalls seit Jahren als glühende Anhängerin Trumps. Wie "Newsweek" berichtete, ließ sich die 2018 über rassistische Aussagen gestolperte Schauspielerin noch in diesem Mai von ihrem Idol eine Schusswaffe signieren.

Hier gibt es das TV-Duell Trump vs. Biden zu sehen

Das amerikanische Publikum kann das TV-Duell zwischen Trump und Biden am heutigen 27. Juni (Ortszeit) live bei CNN verfolgen. Doch natürlich wird der politische Schlagabtausch auch über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus weltweit live zu erleben sein. Für das deutsche Publikum besteht die Möglichkeit, die Debatte ab 03:00 Uhr morgens bei Phoenix im Free-TV oder im Phoenix-Live-Stream in der ARD-Mediathek zu verfolgen. Zudem bieten auch die Nachrichtensender N-TV und Welt (vormals N24) einen Livestream an.