Ein Feuer in einem Schaltschrank führt zum Totalausfall der Schönbuchbahn. Zur Zeit kursiert wieder der Schienenersatzverkehr.
Bis auf weiteres hat die Schönbuchbahn zwischen Dettenhausen und Böblingen den Verkehr eingestellt. Der Grund: Am Sonntagabend hat ein Schaltschrank in einem der Triebwagen gebrannt, teilt das Landratsamt Böblingen mit. Verletzt worden sei bei dem Unglück niemand. Bis die Ursache geklärt ist, muss der Zug stehen bleiben, um weder das Personal noch die Passagiere zu gefährden.