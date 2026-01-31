Ein Hektar Rebfläche im Piemont kostet bis zu vier Millionen Euro. Bei der Weinprobe im Café Stöckle spricht Winzer Enzo Boglietti über Böden, Geduld und den Genuss der Langsamkeit.
Wenn Enzo Boglietti über seine Weine spricht, dann erzählt er keine großspurigen Marketinggeschichten mit lauter Ausrufezeichen am Satzende – er erzählt von Böden, von Jahren, von Geduld, vom Genuss der Langsamkeit. Bei der Weinprobe des renommierten Winzers aus dem piemontesischen La Morra wird rasch klar: Hier steht ein Mann, der den Barolo nicht nur produziert, sondern lebt.