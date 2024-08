Café Soufflé in Ludwigsburg: Neues Café mit französisch-japanischer Fusionsküche

1 Das neue Café in der Kirchstraße in Ludwigsburg. Foto: Café Souffle

Cathy Nguyen (26) und Eric Massing (24) haben große Pläne. Das junge Paar will in Ludwigsburg sein eigenes Café eröffnen – bereits in zwei Wochen soll es losgehen. Das Konzept: ein französisch-japanisches Kaffeehaus mit Bar. Der Name: Café Soufflé. „Wir werden französische Törtchen und Éclairs aus der französischen Pâtisserie im Angebot haben, aber auch asiatische Bowls“, kündigt Nguyen an. Sie sei ein totaler Fan von Fusion – also die Kombination verschiedener Esskulturen, so die junge Gastronomin. „Wir wollen beispielsweise mit Yuzu arbeiten. Das ist eine japanische Zitrusfrucht.“ Passend zum Namen ihres Geschäfts wird es außerdem auch Soufflé Pancakes geben, also eine Art besonders luftiger Pfannkuchen.