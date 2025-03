Café Schlosswache: Gastro im Ludwigsburger Schloss: Der neue Pächter hat schon angefangen

1 Passend zu den frühlingshaften Temperaturen kann im Schlosshof wieder eine Kaffeepause eingelegt werden. Foto: Frederik Herrmann

Lange hatte das Café Schlosswache im vorderen Schlosshof nicht geschlossen. Seit dem 1. März gibt es dort nicht nur Kaffee, Tee und Kuchen, sondern auch Pfannkuchen in süßer und salziger Variante sowie Salate.











Was für eine freudige Überraschung für all diejenigen, die sich am vergangenen Wochenende von dem prächtigen Vorfrühlingswetter ins Blühende Barock und ins Residenzschloss locken ließen: Das Café Schlosswache hat wieder geöffnet. Marco Bissoli, der in dem idyllisch unter den Arkaden des vorderen Schlosshofs mit prächtigem Ausblick aufs Residenzschloss gelegenen Café-Restaurant zehn Jahre lang Kaffee, Tee und Kuchen, aber auch kleine Mahlzeiten anbot, hatte am 6. Januar aufgehört. Am 1. März fing sein Nachfolger Stefan Hinner an.