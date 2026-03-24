Café Noli in Kornwestheim: Die Baumgartners verkaufen Kaffee vor ihrer Haustür

Sven und Jule Baumgartner aus Kornwestheim haben sich einen Traum erfüllt und ihr eigenes Café eröffnet. Um einen Kaffee auszuschenken, müssen sie nicht mal ihr Grundstück verlassen.
Seit dem Wochenende ist es tagsüber deutlich schwieriger, ins Haus der Familie Baumgartner in Kornwestheim zu gelangen. Es bleibt einem kaum etwas anderes übrig, als über den kleinen Zaun im Vorgarten zu steigen, denn der reguläre Fußweg ist blockiert. Dort steht ein Verkaufswagen, darauf eine Siebträgermaschine mitsamt Kaffeemühle. Wer für unterwegs einen Kaffee kaufen will, muss einfach klingeln – und bekommt ihn frisch aufgebrüht.