Café Maia in Merklingen: Für ihr Café hat sie den Job im Großkonzern aufgegeben

15 Jahre lang hat sie im Konzern gearbeitet – und sich dann den Traum des eigenen Cafés erfüllt. Seitdem gibt es bei Elisabeth Nitsch in Merklingen Veganes und Vegetarisches.
Dass in der Brust von Elisabeth Nitsch viele Herzen schlagen, merkt man schon bei einem Blick auf ihren Lebenslauf. Stu diert hat sie in Mainz, nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Fächer, die erst einmal wenig miteinander zu tun haben – Soziologie, Informatik, BWL. „Vielfältig wie meine Persönlichkeit“, sagt sie dazu nur schmunzelnd. „Ich brauche einfach Abwechslung.“