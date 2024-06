Café Làlà in Herrenberg: Neues gastronomisches Schmuckstück im Stil eines Wiener Kaffeehauses

Café Làlà in Herrenberg

8 Theresa Giese-Vogler (links) und ihre Schwester Hanna Vogler haben ihr Pop-up-Café nun offiziell als Café Làlà gegründet. Foto: /Stefanie Schlecht

In der Altstadt gibt es ein neues Café-Highlight: Zwei Schwestern eröffnen im Gebäude ihrer Ururgroßeltern das Làlà, ein Café samt Modeladen. Es ist eine Liebeserklärung an ihre Familie.











Eine Mischung aus Nach-Hause-Kommen und Urlaubsgefühl macht sich breit, wenn man das Café Làlà in Herrenberg betritt. Zum einen ist es so gemütlich eingerichtet, dass man als Besucher beinahe die Schuhe ausziehen möchte, gleichzeitig könnte man meinen, beim Betreten eine Pforte nach Österreich durchschritten zu haben und nun seine Melange in einem waschechten Wiener Kaffeehaus zu trinken.