1 Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Eine 27 Jahre alte Frau sitzt im Außenbereich eines Cafés, als plötzlich ein Mann ihre Handtasche nimmt und damit davonrennt. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem Mann.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Sonntag in einem Café in Stuttgart-Möhringen in der Richterstraße die Handtasche einer Frau gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, saß die 27 Jahre alte Frau gegen 18 Uhr im Außenbereich des Cafés und hatte ihre Handtasche neben sich auf einem Stuhl abgelegt. Ein unbekannter Mann nahm die Tasche an sich und rannte in Richtung Streibgasse davon. Die Frau verfolgte den Mann und rief ihm hinterher, woraufhin er die Tasche offenbar fallen ließ. Er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung weiter.

Die Polizei sucht Zeugen

Als die junge Frau ihre Tasche überprüfte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel fehlte. Die 27-Jährige schätzte den Dieb auf 17 oder 18 Jahre. Er soll circa 1,75 bis 1,80 Metern groß sein, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und eine hagere Figur sowie kurze dunkle Haare haben.

Er trug ein weißes Shirt, eine dunkle Hose und weiße Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89903400 an das Polizeirevier 4 in der Balinger Straße zu wenden.