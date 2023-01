8 Ende einer Ära und Ausverkauf im großen Stil: Finale beim Café Blatter Foto: privat

Das Café Blatter in Bietigheim-Bissingen hat Ende Dezember 2022 geschlossen. Jetzt wird das ganze Inventar verkauft – an Aufkäufer, aber auch an alle, die privat gerne backen.















Es ist vorbei mit der Traditions-Bäckerei und -Konditorei Blatter in Bietigheim-Bissingen. Eberhard Blatter und seine Frau Bettina haben vor knapp drei Wochen zugemacht, „nach 142 Jahren Jahren Backhandwerk mit Leidenschaft und Liebe“, wie sie es selbst formulieren. Gähnende Leere herrscht in der ehemaligen Backstube und in den Räumen des bisherigen Cafés nicht, zwischendurch sogar geschäftiges Treiben. Denn der ehemalige Hausherr Eberhard Blatter ist noch schwer damit beschäftigt, Maschinen, Gerätschaften und Ausstattungsgegenstände an den Mann und die Frau zu bringen.

Doch wo geht die Ausstattung eines so großen Bäckerei- und Konditoreibetriebes eigentlich hin? „Für vier große Öfen und die Kältefront habe ich einen Aufkäufer gefunden“, erzählt er. Die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine seien auch hier spürbar: Der Markt für gut erhaltene Maschinen, die früher in eine Zweitverwertung gerade in diese Länder gegangen seien, sei ziemlich eingebrochen.

Es gibt noch handgemachte Pralinen

Teigmaschinen, Töpfe, Kuchen- oder Osterhasenformen, Bleche, Tabletts, Kaffeekannen, Espressotassen, Zuckerstreuer, Porzellan, Wellhölzer, Messer, Backpinsel, Teigschaber und vieles mehr: Fast alles muss bei Blatters raus. Selbst Gebäck und letzte handgemachte Pralinen sind im Abverkauf noch zu haben.

Die Malteser ziehen ein

Die letzten Tage des Betriebes mit den vielen Abschiedsworten haben die Familie geschlaucht. „Wir hinterlassen schon eine Lücke, das haben uns die Kunden widergespiegelt“, erzählt Blatter. „Zum Beispiel die älteren Herrschaften, zu denen meine Frau zum Teil persönlich gefahren ist, um ihnen Bestellungen zu bringen.“ Umso erleichterter ist Blatter, dass mit dem Malteser Hilfsdienst – der die komplette Fläche samt Backstube und Café übernimmt – ein Nutzer mit sozialer Funktion einzieht. Die Malteser, die von Ludwigsburg an den Standort Bietigheim-Bissingen wechseln, betreiben von dort aus künftig ihren Menüservice, wollen einen Mittagstisch starten und denken zudem über ein Inklusionscafé nach. „Ich bin sehr glücklich über diese Lösung“, sagt Blatter. Die Malteser übernähmen die wertige Café-Einrichtung und unter anderem Arbeitstische aus der Backstube.

Wer seine Amateurbackkünste noch mit Profiausstattung anreichern will, hat derweil noch ein paar Gelegenheiten beim Blatter’schen Abverkauf – an diesem Donnerstag,19. Januar, von 16 bis 18 Uhr, am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 12 Uhr, sowie in der kommenden Woche am Mittwoch und am Freitag zwischen 16 und 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist in der ehemaligen Konditorei, Stuttgarter Straße 76, in Bietigheim-Bissingen, bei den Lieferfahrzeugen.