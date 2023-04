Café-Einbruch im Königsbau in Stuttgart

Ein Unbekannter gelangt in der Nacht zum Freitag in ein Café am Königsbau – etwas später betritt sein mutmaßlicher Komplize das Gebäude. Die beiden flüchten mit Kuchen, Torten und Getränken. Die Polizei sucht Zeugen.









Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in ein Café im Königsbau in Stuttgart-Mitte eingebrochen und haben Getränke, Kuchen und Torten im Wert von rund 100 Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gelangte zunächst ein Täter gegen 0.50 Uhr auf bislang unbekannte Weise über eine Glasschiebetür in die Räume des Cafés. Gegen 3.30 Uhr verschaffte sich ein weiterer Täter über die gleiche Schiebetür Zutritt. Ob der erste Täter in den rund zweieinhalb Stunden im Café verweilte, ist laut Polizei nicht bekannt. Kurz nachdem der zweite Täter das Gebäude betreten hatte, flüchteten beide mit der Beute.

Von den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Einer der Täter hat eine schlanke Figur, trug eine beige Mütze mit weißem Logo, eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe und einen Schal. Sein mutmaßlicher Komplize ist demnach nur sehr grob eingegrenzt zwischen 14 bis 25 Jahre alt und schlank. Er trug eine schwarz-weiße Mütze, eine schwarze Jacke mit weißem Logo und eine Jogginghose der Marke Adidas. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3100 bei der Polizei zu melden.