16 Der gelernte Restaurantfachmann Wolfgang Ziegler ist Chef im Tante Emma. Foto: Eva Herschmann

Das Tante Emma in der Backnanger Fußgängerzone ist Café und Bar – und es hat ab März wieder täglich für seine Gäste geöffnet. Es locken hausgemachte Spezialitäten wie der Lila Launebär.















Backnang - Wenn ein Lokal 25 Jahre auf dem Buckel hat, darf man getrost von einer etablierten Einrichtung sprechen. Das Tante Emma, die Café-Bar am Willy-Brandt-Platz 3, mitten in der Backnanger Fußgängerzone und direkt am Ufer der Murr gelegen, startete 1997 mit zwei Terrassentischen. Ein Vierteljahrhundert später – und nach drei Umgestaltungen im Innenbereich – gibt es 30 Sitzplätze drinnen und bis zu 180 im Freien. Wolfgang Ziegler, der Chef im Tante Emma, erzählt von den vielen großen Palmen, die derzeit in einer Gärtnerei überwintern, und unter denen schon bald wieder die Gäste draußen sitzen können.

Leckere Kuchen und klassische Cocktails

Tagsüber ist das modern und schnörkellos eingerichtete Tante Emma ein Café mit kleinem, aber feinem Kuchenangebot. Abends wird das Lokal zur Cocktailbar, in der neben den alkoholhaltigen Klassikern wie Sex on the Beach, Tequila Sunrise oder Mai Tai auch hausgemachte Spezialitäten wie der Lila Launebär gemixt werden, bei dem sich unter anderem weißer und brauner Rum mit Maracujanektar, Kokos- und Mandelsirup sowie Grenadine verbinden. Zu essen gibt es den ganzen Tag: morgens ein reichhaltiges Frühstücksangebot und von 12 Uhr an warme Küche bis zum Zapfenstreich.

„Das Tante Emma ist quasi alles in einem, Café, Bar und Restaurant, und wir gehören außerdem zu den wenigen Läden in Backnang, die vor der Pandemie 365 Tage im Jahr geöffnet hatten – und zwar von 9 Uhr morgens an bis in die Nacht. Allerhöchstens an Heiligabend oder Silvester konnte es sein, dass wir mal einen halben Tag zugemacht haben“, sagt Wolfgang Ziegler, der während der vergangenen Monate montags das Tante Emma zu gelassen hatte, ab März aber wieder sieben Tage die Woche aufmachen will.

Älterster Stammgast ist 82 Jahre alt

Seit 2018 hat Ziegler die Café-Bar in zentraler Innenstadtlage gepachtet. Davor war der 36-jährige Restaurantfachmann gut zehn Jahre bei seinem Vorgänger Gert Mende beschäftigt, der die Café-Bar seinerzeit eröffnet und fast zwei Jahrzehnte gemanagt hat. Früher sei das Lokal ein beliebter Treffpunkt der LGBTQ-Gemeinde unter der Regenbogenflagge gewesen, erzählt Wolfgang Ziegler. „Heute decken wir das gesamte Spektrum ab 18 Jahren aufwärts ab, und unser ältester Stammgast ist 82 Jahre.“

Auf einiges wird im Tante Emma seit der Eröffnung und bis heute großen Wert gelegt. Etwa auf die Kaffeespezialitäten, die es klassisch sowie in den drei Geschmacksrichtungen Vanille, Karamell und Haselnuss gibt, sowie die „Kaffee-Specials“ wie Iced Latte Macchiato oder Iced Milchkaffee. Auch das Frühstück, das täglich bis 12 Uhr serviert wird und von der „Basic“-Variante zum kleinen Preis bis zum üppigen Gaumenschmaus namens „Backnanger Stadtgeflüster“ oder dem eigens für Kinder kreierten „Kleinen Lausbub“-Frühstück reichlich Variationen bietet, erfreut sich großer Beliebtheit. „Dafür, dass wir eine recht kleine Küche haben, ist auch unser Essensangebot ziemlich groß“, sagt Wolfgang Ziegler.

Erfolgreiche Lehrlinge

Das Tante Emma ist nicht nur ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen, sondern auch ein erfolgreicher Ausbildungsbetrieb. Eine Handvoll Azubis sind dort im Laufe der Jahre zu „Fachkräften im Gastgewerbe“ ausgebildet worden, zwei davon absolvierten zudem ihren Restaurantfachmann beziehungsweise Restaurantfachfrau. Einer der selbst ausgebildeten Fachkräfte im Gastgewerbe ist Sven Eckert, der nach seiner theoretischen Prüfung 2019 die Landesjugendmeisterschaft in seinem Beruf gewonnen hat. Der 23-Jährige arbeitet noch immer „sehr gern“, wie er betont, im Tante Emma, und sein Vorgesetzter ist mächtig stolz auf seinen bisher erfolgreichsten Lehrling.