Verdächtiger stellt sich nach Explosion in Köln

1 Am frühen Mittwochmorgen hatte es in der Kölner Innenstadt erneut eine Explosion gegeben. Jetzt hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Erneut gibt es eine Explosion in Köln. Wenige Stunden später stellt sich ein Verdächtiger, nach einem weiteren wird gefahndet.











Nach der jüngsten Explosion in Köln hat sich ein Verdächtiger gestellt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Aufgrund erster Ermittlungen habe sich am Vormittag ein Tatverdacht gegen einen Mann erhärtet, der Bezüge zu dem ausgebrannten Café habe. Während der laufenden Fahndung habe sich der Beschuldigte in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei gestellt.