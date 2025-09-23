C. Hafner Wimsheim: Vom Fegen mit dem Besen zum Edelmetall-Spezialisten

C. Hafner feiert in seiner Wimsheimer Zentrale sein 175-jähriges Bestehen. Die Ansiedlung war umstritten, seit Langem ist die Firma aber ein Aushängeschild der Gemeinde.
„Man sieht Ihnen Ihr Alter gar nicht an“, sagte Gunter Krichbaum mit Blick auf das moderne, lichtdurchflutete Gebäude im Wimsheimer Gewerbegebiet Breitloh-West, wo die Firma C. Hafner ihr 175-jähriges Bestehen feiert. „Ihr habt früh erkannt, dass man aus Abfall mehr machen kann“, meinte der Pforzheimer CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatsminister im Außenministerium. In Pforzheim sei damals vermutlich das älteste Recycling-Unternehmen weltweit entstanden. „Wir sind zwar nicht die älteste Goldscheideanstalt, aber die älteste familiengeführte“, erklärte Philipp Reisert, der zusammen mit seiner Cousine Birgitta Hafner seit den 1990er-Jahren die Geschäfte der Firma C. Hafner führt.