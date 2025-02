C&A zieht in Stuttgart um: Was passiert mit dem Kaufhaus nach dem Umzug?

1 Seit 1957 ist der C&A an der Königstraße 47 ansässig. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Eigentümer des Gebäudes Königstraße 47 stehen in Kontakt mit der Stadt. Was mit dem Gebäude nach dem C&A-Auszug passieren wird, soll spätestens im Juli klar sein. Fest steht: Das gesamte Umfeld wird sich stark verändern in den nächsten Jahren.











Das Bekleidungsunternehmen C&A wird den Kaufhaus-Standort Königstraße 47 in Stuttgart verlassen . Aktuell ist davon auszugehen, dass der Umzug in die wesentlich kleineren Räumlichkeiten in der Königstraße 5 im Jahr 2026 über die Bühne gehen wird. Seit 1957 bespielt C&A am aktuellen Standort die neun Etagen – darunter zwei Untergeschosse mit Tiefgarage und weiteren Ladenflächen. 1985 wurde die Verkaufsfläche auf 8000 Quadratmeter vergrößert. Künftig werden es am neuen Standort nur noch 4000 Quadratmeter sein.