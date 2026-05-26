C&A in Stuttgart: Dehoga kritisiert Hotel-Pläne an der Königstraße

Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes in Stuttgart, Dennis Shipley, betont: „Innenstadt braucht Wohnungen statt weiterer Hotelzimmer.“
Das Bekleidungsunternehmen C&A möchte möglichst schnell das Gebäude an der Königstraße 47 verlassen. Die rund 8000 Quadratmeter große Verkaufsfläche wird nicht mehr gebraucht. Die Hälfte soll es sein. Dafür ist ein Umzug an die Königstraße 5 geplant. Im Laufe des Jahres 2027 hofft man bei C&A, das Projekt umsetzen zu können. Doch was passiert mit dem Gebäude nach dem Auszug des Bekleidungsunternehmens?