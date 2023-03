1 Der grüne Komet flog im Februar nah an der Erde vorbei. Foto: IMAGO/Kyodo News

Der kürzlich entdeckte Komet C/2023 A3 zog zuletzt vor rund 80.000 Jahren an der Erde vorbei. 2024 soll es wieder soweit sein. Dann könnte er mit bloßem Auge zu sehen sein.









Vor wenigen Wochen erst zog der sogenannte grüne Komet an der Erde vorbei. Nun kündigt sich das nächste Spektakel am Nachthimmel an. Der Anfang Januar entdeckte Komet C/2023 A3 bewegt sich mit etwa 180.610 Meilen pro Stunde in Richtung Erde, zuletzt zog er vor rund 80.000 Jahren an ihr vorbei. Das berichtet unter anderem Business Insider.

Zwar soll der Komet erst im Oktober 2024 seine geringste Entfernung zur Erde erreichen, dann könnte er aber mit bloßem Auge zu sehen sein. Astronomen erwarten, dass C/2023 A3 ähnlich hell oder heller leuchten wird als die Sterne am Nachthimmel. Zwar sind Vorhersagen schwierig, doch der Himmelskörper könnte so hell wie die Venus sein. Dem grünen Kometen soll er jedenfalls voraus sein.

Komet könnte noch zerfallen

Auf dem Weg des Kometen Richtung Erde wartet aber noch eine Herausforderung. So muss er laut Business Insider den Flug neben der Sonne ohne Zerfall überstehen, wenn er deren Hitze ausgesetzt ist. Da er aber groß genug sei und mit einem Abstand von rund 57 Millionen Kilometern an der Sonne vorbeifliege, zeigten sich die Experten zuversichtlich.

Kometen stammen vom äußersten und kalten Rand des Sonnensystems und sind Himmelskörper, die bei der Planetenentstehung nicht mit anderen Objekten verklumpten. Sie bestehen dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zufolge aus Staubkörnern, organischen Molekülen und wegen ihrer niedrigen Temperatur aus gefrorenen Gasen. Der hohe Anteil flüchtiger Materie sei das Hauptunterscheidungsmerkmal zu Asteroiden. Durch Gravitation oder Kollisionen werden sie manchmal aus ihrem ursprünglichen Orbit gestoßen und gelangen dadurch auch in die Nähe der Sonne oder der Erde.