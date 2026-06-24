Bye-bye Büro-Image: So trägt man Bleistiftröcke im Sommer 2026
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Die Stars haben den Pencil Skirt bereits für sich entdeckt: Claire Danes, Jasmine Tookes und Brittany Snow trugen ihn 2026 schon in verschiedenen Varianten auf dem roten Teppich. Foto: imago/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency / imago/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency / imago/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Der Bleistiftrock legt im Sommer sein spießiges Image ab! Inspiriert von 90er-Jahre-Minimalismus und Quiet Luxury avanciert der Klassiker zum Must-have der Saison. Das sind die drei wichtigsten Bleistiftrock-Trends für 2026.

Der Bleistiftrock hat sein spießiges Büro-Image endgültig hinter sich gelassen. In diesem Sommer wird der Pencil Skirt zum gefragten Key-Piece - inspiriert von Neunziger-Jahre-Minimalismus und einer neuen Interpretation von Quiet Luxury. Das sind die drei wichtigsten Bleistiftrock-Trends für den Sommer 2026.

 

Der Denim Pencil Skirt im 90er-Jahre-Look

Der Look erinnert an Jennifer Aniston als Rachel Green in "Friends": Ein schmal geschnittener, wadenlanger Denim-Bleistiftrock in dunklem Indigo mit dezentem Schlitz wird zu einem eng anliegenden, gerippten weißen Tanktop kombiniert - wahlweise mit asymmetrischem Ausschnitt oder Racerback-Schnitt. Dazu passen eine kastig geschnittene leichte Bomberjacke, flache minimalistische Thong-Sandals, eine schmale Sonnenbrille im Neunziger-Jahre-Stil und eine kleine Schultertasche.

Transparente Bleistiftröcke für den Sommerabend

Ein Look wie aus "Sex and the City": Ein Bleistiftrock aus schwarzem Organza oder feiner Spitze, der bis knapp unter das Knie reicht, sorgt für einen eleganten Auftritt an lauen Sommerabenden oder bei besonderen Events. Darunter empfiehlt sich ein blickdichtes Mini-Unterkleid oder eine enganliegende, blickdichte Hotpants. Zum femininen Rock passt ein oversized geschnittenes Herrenhemd in Hellblau oder Weiß. Für einen lässigen Stilbruch wird es locker in den Rockbund gesteckt, die Ärmel werden hochgekrempelt. Filigrane Mules mit kleinem Kitten-Heel, dezenter Goldschmuck und eine hochwertige Clutch runden den Look ab.

Die neue Knie-Länge mit sportlicher Note

Bleistiftröcke zeigen sich im Sommer 2026 länger als bisher gewohnt. Gerade diese neue Proportion macht den Pencil-Skirt-Look jetzt besonders modern. Für einen sportlich-eleganten Casual-Look, der zu vielen Anlässen passt, setzt man auf einen Bleistiftrock in neuer Knielänge aus etwas schwererem Stoff - etwa in neutralen Nuancen wie Mokka, Khaki oder Grau-Melange. Dazu passt ein hochwertiges, schlichtes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, idealerweise in einer Trendfarbe wie Buttergelb oder Cloud Dancer. Cleane Retro-Sneaker und eine große Leder-Tote-Bag runden den Look ab.

 