Bye-bye Büro-Image: So trägt man Bleistiftröcke im Sommer 2026

Der Bleistiftrock legt im Sommer sein spießiges Image ab! Inspiriert von 90er-Jahre-Minimalismus und Quiet Luxury avanciert der Klassiker zum Must-have der Saison. Das sind die drei wichtigsten Bleistiftrock-Trends für 2026.
Der Bleistiftrock hat sein spießiges Büro-Image endgültig hinter sich gelassen. In diesem Sommer wird der Pencil Skirt zum gefragten Key-Piece - inspiriert von Neunziger-Jahre-Minimalismus und einer neuen Interpretation von Quiet Luxury. Das sind die drei wichtigsten Bleistiftrock-Trends für den Sommer 2026.