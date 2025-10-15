BMWs können brennen – keine Infos, keine Wartungstermine

Dass Autos zurück in die Werkstätten beordert werden, das gibt es häufig. Aber nicht immer besteht Brandgefahr. Eine Besitzerin klagt: Sie wurde nicht informiert.
„Freude am Fahren“ lautet der legendäre Werbeslogan von BMW. Viele Kunden des Autobauers dürften derzeit wenig Freude am Fahren haben – und auch nicht am Parken. BMW hat einen Rückruf gestartet, weil Hunderttausende seiner Autos in Brand geraten könnten. Alleine in Deutschland sind rund 136.500 Fahrzeuge betroffen, wie das Unternehmen mitteilt. In den USA sind es weitere knapp 195.000 Autos. Eine weltweite Zahl nennt BMW nicht. Sie dürfte aber noch deutlich höher liegen, denn es sind zahlreiche Modelle aus einem Produktionszeitraum von September 2015 bis September 2021 betroffen – auch in Asien und anderen europäischen Ländern. Das berichtet die Südwest Presse.