Der Frühling zeigt sich in Baden-Württemberg aktuell von seiner kalten Seite. Besonders im Süden dominieren Wolken, Wind und kühlere Temperaturen. Doch wann dürfen wir endlich wieder mit wärmeren Tagen rechnen?

Bis Freitag bleibt es wechselhaft und kühl

Bis einschließlich Freitag, 09. Mai, ändert sich wenig: Die Höchstwerte liegen laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist zwischen 10 und 17 Grad – je nach Region und Höhenlage. Besonders im Süden bleibt es oft bewölkt mit etwas Regen. Im Norden zeigt sich die Sonne häufiger, dennoch bleibt es auch dort vergleichsweise frisch. Die Nächte sind mit Tiefstwerten bis 2 Grad weiterhin kühl.

Ab 12. Mai steigen die Temperaturen spürbar

Ein Blick in die Daten des DWD zeigt: Erst ab Montag, 12. Mai, ist ein Temperaturanstieg in Sicht. Die meisten Modellläufe erwarten dann Tageshöchstwerte von 18 bis über 20 Grad – mit leichtem Aufwärtstrend bis Mitte der Woche. Der Frühling kommt also in der neuen Woche langsam zurück.

Fazit: Wärmer erst ab dem 12. Mai

Zwar steigen die Temperaturen ab Donnerstag leicht an, wirklich frühlingshaft wird es laut DWD-Prognose aber erst ab dem 12. Mai. Bis dahin bleibt es vor allem im Süden unbeständig und kühl. Wer auf T-Shirt-Wetter hofft, braucht also noch etwas Geduld.