In der langen Unternehmensgeschichte hat Mercedes-Benz sich immer wieder neu ausgerichtet und verändert. Auf dem Weg zum globalen Konzern prägte der Automobilhersteller jedoch auch das Land Baden-Württemberg und wie es heute aussieht. Mit den Luftbilden unseres Projektes „BW von Oben“ aus dem Jahr 1968 im Vergleich mit aktuellen Aufnahmen wird sichtbar, wie sehr sich einige der Standorte des Konzerns ausgebreitet haben.

Beim Werk in Untertürkheim hat sich vor allem das Straßennetz verändert. Die B14 mit den beiden Brücken über den Neckar gab es in dieser Form vor gut 50 Jahren noch nicht. In diesem Zeitraum kam auch das Mercedes-Benz Museum neben dem Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart dazu. Das restliche Werk hat sich zumindest in der Außenansicht kaum verändert. Hier werden die Motoren gefertigt. Weitere Bauten des insgesamt sechsteiligen, städteübergreifenden Stammwerks liegen neben Bad Cannstatt und Untertürkheim in Hedelfingen und den Esslinger Stadtteilen Mettingen und Sirnau. Die Ausbildung hat ihren Sitz in Esslingen-Brühl.

In Sindelfingen finden dagegen große Teile der Fahrzeugfertigung statt. Hier ist sehr eindrücklich zu sehen, wie sehr sich das Areal vergrößert hat. Dafür verschwanden zahlreiche Felder, machten aber unter anderem Raum für die „Factory 56“, eine hochmoderne Montagehalle die bei dem Unternehmen künftig weltweit als Vorlage für weitere Montagelinien dienen soll.

Seit 1992 steht auch in Rastatt ein Mercedeswerk. Früher befanden sich hier ebenfalls Felder, heute ist die Stadt eng mit dem Automobilhersteller verbunden. Neben der Produktionsstätte und einem größeren Kundencenter gibt es hier auch eine Eventfläche und einen Parcours, wo Mercedes-Kunden ihre eigenen Fahrzeuge testen können.

Die Mercedes-Tochter AMG hat ihren Sitz in Affalterbach, auch hier wurde die Industrie auf Kosten der Landwirtschaft aufgebaut. Vor über 50 Jahren waren auch hier lediglich Felder zu sehen.

