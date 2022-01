Fünf Orte, an denen man Stuttgart nicht wiedererkennt

10 Die Innenstadt, ein einziger Parkplatz? Zwischen Schiller- und Karlsplatz war es 1968 so. Wie es heute hier aussieht, zeigt die Bilderstrecke – und vier weitere Orte, an denen man Stuttgart nicht wiedererkennt. Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-2590

Stuttgart - Stuttgart wandelt sich – an etlichen Stellen erkennt man die Stadt vor gut 50 Jahren nicht wieder. Möglich wird der Vergleich durch unser Luftbilder-Projekt „BW von oben“. Damit erschließen wir einen Bestand von rund 20 000 Luftbildern aus dem Jahr 1968, die das Landesarchiv digitalisiert hat. Aktuelle Luftbilder haben wir zum Vergleich in unsere Luftbilderanwendung ebenfalls eingebaut, sie kommen vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL).

Für diesen Beitrag haben wir fünf Orte in Stuttgart herausgegriffen, die sich besonders stark verändert haben – Sie sehen sie in der Bildergalerie. Viele der Veränderungen haben mit dem Thema Verkehr zu tun: Hauptstraßen, die zurückgebaut wurden, weggefallene Parkplätze, geräumte Bahnhofsareale. Stadtumbau seit 1968 hieß in der Regel Infrastrukturumbau.

So finden Sie Ihr Haus

Doch auch im Kleinen verändert sich viel – womöglich auch in Ihrer Straße. Digitalabonnenten können mit unserer Suchfunktion direkt zu ihrer Straße oder sogar ihrem Haus springen und ganz nah heranzoomen. So können die Luftbilder komfortabel genutzt werden. Auf unserer Projektwebsite stehen zudem sämtliche Beiträge, die bereits im Rahmen unseres Projekts erschienen sind. Auch sie sind für Digitalabonnenten sämtlich lesbar.

Entdecken Sie eine interessante Veränderung auf den Bildern? Wollen Sie uns Ihre Geschichte erzählen? Dann schreiben Sie uns an bwvonoben@stzn.de.