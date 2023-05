1 Die Filderebene bestand einst vor allem aus Feldern. Im Laufe der Zeit kamen neue Siedlungen, Straßen, Flughafen und Messe dazu. Foto: Rebecca Beiter/Rebecca Beiter

Vor einem halben Jahrhundert sahen die Filder völlig anders aus als heute: Die Messe gab es nicht, der Flughafen war viel kleiner, die Bauern hatten viel mehr Felder. Der dramatische Wandel stieß auf heftigen Widerstand.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Leinfelden-Echterdingen - Kaum eine Gegend, die von so krassen Extremen lebt wie die Filderebene: Einerseits gibt es dort das Siebenmühlental, in dem man sich schnell mal fühlen kann wie im Allgäuurlaub. Andererseits sind die Filder einer der stärksten Wirtschaftsstandorte Deutschlands; mit dem Stuttgarter Flughafen, der Landesmesse und zig großen Firmen wie Lapp Kabel in Stuttgart-Möhringen, Herma in Filderstadt und künftig auch Daimler Truck in Leinfelden.