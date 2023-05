1 Der Wilhelmsplatz soll in den kommenden Jahren städtebaulich aufgewertet und verkehrstechnisch verbessert werden. Foto: /Uli Nagel

Der Verkehrsknoten erhielt vor allem in den 70er Jahren sein heutiges Gesicht. Doch nicht nur städtebaulich ist er keine Augenweide, verkehrlich herrscht das Chaos.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bad Cannstatt - Der Wilhelmsplatz ist heute ein komplexer und mit Ampeln übersäter Verkehrsknoten, der täglich von rund 20 000 Fahrzeugen überquert wird. Sechs Stadtbahnen und etliche Buslinien bringen zudem Tag für Tag gut 70 000 SSB-Kunden. Ob sich an der hoffnungslos überlasteten Situation in absehbarer Zeit etwas ändern lässt? Kaum vorstellbar, eine Untertunnelung wurde in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert – scheiterte jedoch immer an den astronomischen Baukosten. Städtebaulich ist an der „Betonwüste“ schon eher etwas zu korrigieren. Die Stadt hat jedenfalls angekündigt, am Wilhelmsplatz Geld für eine neue Bebauung in die Hand nehmen zu wollen.