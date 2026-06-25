Seit Corona graben immer mehr Menschen nach Münzen und Goldschätzen. Das ist verboten, weshalb das LKA in Baden-Württemberg viel zu tun hat.

So hatte es sich der arme Mann sicher nicht vorgestellt. Als Soldaten plündernd durchs Land zogen, ahnte er, dass auch Tamm bei Ludwigsburg nicht verschont werden würde. Also vergrub er seine Ersparnisse, die beträchtlich waren. Vermutlich hat er die politischen Wirren 1634 nicht überlebt – und konnte auch seinen Erben nicht mehr von dem Versteck berichten. So lagen die Gulden und Kreuzer 300 Jahre in der Erde, bis sie zufällig entdeckt wurden. Heute befinden sich die mehr als 8000 Silbermünzen im Landesmuseum Württemberg – einem guten Ort für Schätze, die, wer auch immer ausgegraben hat.

Stößt man bei der Gartenarbeit zufällig auf alte Münzen oder gar einen Goldschatz, muss der bei der Denkmalschutzbehörde abgegeben werden, denn Gegenstände von materiellem oder kulturellem Wert, deren Besitzer nicht mehr ausfindig gemacht werden kann, gehören dem Land. Das schert allerdings nicht jeden, weshalb Stefan Holz und seine Kollegen viel zu tun haben – und immer mehr.

Holz ist Kriminalhauptkommissar und beim Landeskriminalamt zuständig für Kunst- und Kulturgutkriminalität. Das ermittelt bei gestohlenen und gefälschten Kunstwerken, hat aber auch immer häufiger mit Raubgräbern zu tun. Die Einsamkeit während Corona hat manchen Laien motiviert, auf Schatzsuche zu gehen. Seither haben Raubgrabungen „wahnsinnig zugenommen“, sagt Holz. Das lässt sich an der Beute festmachen: Bei Münzfunden handelte es sich früher meist um ein paar hundert Stück. Seit Corona heben die Täter durchaus Schätze mit mehreren tausend Münzen. Zuletzt hatte Stefan Holz sogar einen Fall von mehr als 10.000 Münzen. Die Gräber bildeten sich gern ein, den Schatz „gerettet“ zu haben. Stefan Holz ist da ganz nüchtern. Wenn Amateure oder Diebe graben, dann sei in der Regel „alles unwiederbringlich kaputt“.

Den Münzfund von Tamm gruben zwei Militaria-Fans unerlaubt aus. Foto: Hendrik Zwietasch

Einer der spektakulären Fälle machte 2017 Schlagzeilen. Zwei junge Männer aus dem Ostalbkreis, die bei Ellwangen eigentlich nach Militaria-Utensilien und Munition gesucht hatten, fanden zufällig an die 10.000 Silbermünzen aus dem Mittelalter. Erst Monate später meldete einer den Fund beim Landesamt für Denkmalpflege. „Das Gefäß, in dem sich die Münzen befanden, haben die beiden völlig zerstört“, sagt Matthias Ohm. Er betreut am Landesmuseum Württemberg die Sammlung des Münzkabinetts und gehört zu den Experten, die die Kommissare gern um Rat fragen, wenn sie im Handel oder beim Zoll auf Kulturschätze mit zweifelhafter Herkunft gestoßen sind.

Ohm erlebt es häufig, dass Täter nicht nur Objekte, sondern auch Spuren zerstören, die für die Wissenschaft wichtig wären. Das macht den Unterschied: „Archäologen tragen Schicht für Schicht ab und dokumentieren nebenbei auch die B-Funde“, erklärt Ohm, bei „Raubgrabungen geht das x-fach schneller.“

Aus rechtlicher Sicht kommt einiges zusammen, wenn man mit dem Metalldetektor durch die Natur streift und zu graben beginnt. Denn ohne Genehmigung ist das nicht erlaubt, so, wie es sich um Unterschlagung handelt, wenn man das Eigentum des Landes behält. Es ist auch eine Straftat, mit Kulturgut zu handeln, von dem bekannt ist, dass es illegal ausgegraben wurde. Wer Grabbeigaben hebt, begeht nicht nur Sachbeschädigung, sondern stört auch die Totenruhe. Stefan Holz hat schon häufiger unschöne Fälle erlebt, bei denen er und die Kollegen zwischen dem beschlagnahmten Schmuck auf menschliche Knochen stießen.

Die Entwicklung der Technik hat großen Anteil daran, dass Raubgräber zunehmend erfolgreich sind. „Die Geräte werden immer besser“, sagt Matthias Ohm. Auf einem frisch gepflügten Feld könne man sogar 0,5 Gramm schwere Gegenstände erkennen. Für die Wissenschaft hat das sein Gutes, denn so ist man inzwischen auch auf keltisches Kleingeld gestoßen. „Das ist bisher durchs Raster gefallen“, sagt Ohm.

Auch das Internet hilft Raubgräbern, Regionen ausfindig zu machen, an den Grabungen lohnenswert sein könnten. Baden-Württemberg ist eine wahre Fundgrube – „Altsteinzeit, Kelten, Römer, Alemannen, alle haben sich hier ausgetobt“, sagt Stefan Holz. Sein Antrieb ist, dass dieses kulturelle Erbe nicht zerstört wird oder in falsche Hände gerät. „Deshalb bin ich mit Herzblut dabei.“

Mal sind es Hobbyarchäologen, mal treibt Raubgräber die Sensationslust an, „da ist alles vertreten“, erklärt der Polizist. Die Fälle mit hoher krimineller Energie nehmen aber definitiv zu, häufig haben die Ermittler es auch mit international tätigen Banden zu tun. Da werden Zertifikate genauso gefälscht wie Objekte so oft über Landesgrenzen verschoben, bis die Gegenstände eine vermeintlich seriöse Provenienz zu besitzen scheinen. Auch bei Münzhandlungen laufe nicht immer alles korrekt, weiß Stefan Holz aus Erfahrung.

Wer im Garten eine alte Münze ausgräbt, muss sie zwar innerhalb von vier Tagen abgeben, hat aber gute Chancen, sie nach einer Prüfung zurückzubekommen. Münzen, die nach 1800 in Umlauf kamen, haben ohnehin keinen Wert, sagt Matthias Ohm, aber selbst sehr viel älteres Geld kann Massenware gewesen sein. „Der römische Kaiser wollte, dass sein Porträt im ganzen Reich zirkuliert“, sagt er. Deshalb gilt aus materieller wie kultureller Hinsicht: Je kleiner die Auflage und je seltener die Münze, desto höher ihr Wert.

Archäologen graben auf Großbaustellen

ICE-Trasse

Große Bauprojekte oder die Verlegung von Stromleitungen unter die Erde bedeuten viel Arbeit für Archäologen. Der Bau der neuen ICE-Trasse von München nach Berlin, sagt Matthias Ohm, sei etwa „ein Glücksfall für die Archäologie gewesen“. adr