Button Overload: Knöpfe sind jetzt dekorativ statt funktional

Nicht immer braucht es auffällige Schnitte oder Farben, um ein Outfit spannend zu machen. Oft reichen kleine Details. 2025 werden Knöpfe zu Design-Elementen und verwandeln selbst schlichte Teile in Mode-Highlights.
Knöpfe waren lange Zeit vor allem eines: praktisch. Sie hielten Hosen zusammen, verschlossen Taschen und Jacken. Doch 2025 denken Designer um: Knöpfe werden zur Zierde. Die kleinen Details werten Basics auf und bringen Individualität in jedes Outfit. Sie zeigen, dass selbst unscheinbare Elemente einen Look aufregend machen können.