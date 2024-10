Butterpreis: Erst Butter teurer, dann Milch?

1 Kosten 250 Gramm Butter bald 2,50 Euro und mehr? Foto: ZGS/pixabay

Es gibt Warnungen vor einer „Preisexplosion“: Butter könnte bis Weihnachten so teuer werden wie noch nie. Milch ist von den Preisschwankungen jedoch (vorerst) nicht betroffen – aus einem ganz bestimmten Grund.











Butter könnte nach Einschätzung des Bayerischen Landesvereins der Milchviehhalter bis Weihnachten im deutschen Einzelhandel noch teurer wrden. Der mehr als zwei Jahre alte Rekordpreis für Butter ist Anfang Oktober bereits gefallen. Für ein 250-Gramm-Päckchen Deutsche Markenbutter der Handelsmarken zahlen Kunden in Supermärkten und Discountern seit dieser Woche 2,39 Euro. „Das ist der höchste Preis, den es je in Deutschland gegeben hat“, sagte Kerstin Keunecke, Bereichsleiterin Milchwirtschaft bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn.